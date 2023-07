Sant’Evaristo, inizia la sagra

Un’iniziativa a scopo benefico il cui ricavato, tolte le spese, sarà devoluto alle opere parrocchiali, in modo particolare alla locale scuola materna. Stiamo parlando della sagra di Sant’Evaristo, in programma da oggi a domenica nell’area parrocchiale della frazione lughese di Giovecca. Quattro serate, organizzata dal locale circolo Anspi e tutte a ingresso libero, che costituiranno un piacevole momento di aggregazione, tra spettacoli, stando gastronomici e iniziative. Si parte oggi con l’apertura, alle 18, dello stand gastronomico. Oltre a specialità della tradizione romagnola, ci sarà la ‘Serata della paella’ preparata dai ‘Bagnaresi’ (servita 25 euro, da asporto 22 euro) con prenotazioni ai numeri 3479238794 e 3452679222. Alle 21 ‘Mister F’ (selezioni musicali). Non mancheranno una pesca di beneficenza pro asilo parrocchiale, uno spazio bimbi e uno spazio giovani.

Luigi Scardovi