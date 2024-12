Santi, il giro del mondo con l’arte: "Dalla Cooperativa Mosaicisti alle lezioni, fino in Medio Oriente"

Fin da bambino aveva dimestichezza con i colori, con la manualità, gli zii paterni gli furono ispiratori e il suo sogno era quello di insegnare arte e nel tempo libero fare l’artista. E così è stato, anche se il tempo libero è sparito presto: a 16 anni Marco Santi entrò al lavoro alla storica Cooperativa Mosaicisti su segnalazione del suo maestro Sergio Cicognani e nel 1989, a soli 26 anni, da poco diplomato all’Accademia di Belle Arti, ne diventò presidente fino a ri-fondare, nel 2008, l’ancor più storico ‘Gruppo Mosaicisti Ravenna’. Un impegno imprenditoriale proceduto di pari passo con l’attività artistica sempre più orientata alle moderne frontiere del mosaico come elemento sociale, come lingua, come scultura, e con la docenza anche universitaria. Inviato a 18 anni in Arabia Saudita per sontuosi lavori al palazzo Reale a Riyad, da allora Santi (e conseguentemente il suo gruppo) ha potuto coniugare gli interventi di restauro su antichi mosaici prevalentemente in Italia con l’impegno artistico sia in Medio Oriente, dove accanto alle iniziative pubbliche fioriscono quelle dei mecenati amanti delle opere di alta qualità culturale, sia in Europa, Ucraina compresa.

Da quasi mezzo secolo sul fronte del mosaico...

"E da oltre trenta alla guida prima della Cooperativa poi del Gruppo, un’emozione dietro l’altra... Da ragazzino sognavo di insegnare per avere tempo libero per fare l’artista nel mio studio. È accaduto invece che tutto si è sovrapposto, che il mio studio è diventato il mondo e il tempo libero è svanito! Una grande e doppia soddisfazione perché con me lavorano nove fra ragazzi e ragazze, tutti con un bel futuro davanti, divisi fra tre laboratori, il più grande è qui al Mir di Fornace; il tesoro, qui, sono le persone e io ho investito su personale di qualità".

Imprenditore e artista...

"È fondamentale essere imprenditori in questo campo, ricordo quel grande personaggio che fu Giuseppe Salietti, fondatore del Gruppo mosaicisti dell’Accademia, lui era un bravo artista e un ottimo imprenditore".

Come si dipana la sua storia, come viene fuori la passione per il mosaico?

"Occorre risalire a quando ero bambino".

Racconti...

"Comincio dalla famiglia, dal babbo, Mario, lui era originario delle Marche, lavorava nelle miniere di zolfo della Montecatini e quando a Ravenna aprì l’Anic, emigrò e qui incontrò la futura moglie, Anna Maria Campori, abitava nel Borgo San Biagio e ricorda ancora, ha 91 anni, di quando durante i bombardamenti andavano tutti nel rifugio a ridosso della chiesa. Il babbo, che purtroppo è morto per l’amianto, aveva un’officina a casa e io ho cominciato presto a sperimentare... a 14 anni ‘truccavo’ il ciclomotore. Fin dalle elementari poi amavo disegnare, usare i colori e qui entrano in scena gli zii paterni...".

Nel senso?

"In estate andavo in vacanza a casa loro, nelle Marche. Zio e zia insegnavano nelle scuole d’arte e io ero affascinato dai loro lavori, dall’uso dei colori. E quando rientravo a Ravenna mettevo in atto quanto avevo visto e imparato! A cominciare dalla pittura. A quel punto, dopo le medie, fu inevitabile iscrivermi all’Istituto per il Mosaico e, dopo il diploma, all’Accademia di Belle Arti. Ma intanto già lavoravo...".

Dove?

"Alla storica Cooperativa Mosaicisti, fin da quando avevo 16 anni, nel ‘79. Il laboratorio era in Largo Chartres, dove era la celebre bottega dell’ancor più storico Gruppo Mosaicisti. Entrai grazie a Sergio Cicognani, mio insegnante all’Istituto, per lui ero come un figlio, e già presidente della Cooperativa, e dopo una prova tecnica. Tre anni dopo fui assunto e cominciai a lavorare con mosaicisti del calibro di Cicognani, Signorini, Papa, Salietti. Di lì iniziò l’avventura che continua ancora oggi senza soluzione di continuità...".

Come un passaggio del testimone...

"Ho sempre considerato la mia attività all’interno della Cooperativa come una missione, quella di tramandare quanto i fondatori mi avevano insegnato. Pensi solo alla fiducia che mi avevano accordato mandandomi a 18 anni in Arabia Saudita! Unica raccomandazione fu: ‘Non guardare mai le donne!’ Nel 1989, a soli 26 anni, sono diventato presidente della Cooperativa e nel frattempo ci siamo trasferiti in via Fiandrini. Poi nel 2008 ho deciso di tornare all’origine e ho rifondato il ‘Gruppo Mosaicisti Ravenna’. Ed eccoci qui e spesso in giro per il mondo, come le dicevo...".

In Medio Oriente i mosaici sono molto apprezzati...

"In epoca romana il mosaico era la rappresentazione del proprio stato sociale e così lo è anche oggi, soprattutto in Medio Oriente dove lavoriamo sia sul fronte pubblico sia su quello privato. A Faraya, sul monte Libano, ho realizzato un mosaico per una chiesa cristiano maronita e a Beirut da dieci anni stiamo lavorando per un grande personaggio culturale del Paese, un vero mecenate, ce ne sono molti..., alla costruzione di una chiesa, che lui donerà, dove il mosaico diventa tridimensionale, esce dalle pareti, conquista spazio, diventa scultura...Purtroppo c’è stata quell’esplosione...".

Ovvero?

"Ricorda quell’immane scoppio dell’agosto 2020 al porto? La chiesa è a 500 metri e l’onda d’urto ha spostato l’abside, in mosaico decorato in oro, si è aperta una grande crepa che in questi anni è stata ‘suturata’ e a gennaio torneremo sul posto per proseguire il lavoro...".

Il mosaico che diventa altro rispetto all’elemento decorativo...

"Già me lo insegnavano i miei maestri. Il mosaico come elemento fondamentale dell’architettura, un percorso lungo che si avvale anche delle innovazioni tecnologiche, ad esempio il mosaico applicato su materiali elastici, si lavora in verticale in laboratorio e poi sul posto lo si adatta alla forma della struttura, ad esempio quella sferica di un’abside... Con noi lavorano ingegneri, architetti, studiosi di iconografia".

Oltre a Libano e Paesi Arabi in quali altri territori siete presenti?

"Abbiamo clienti, pubblici o privati, in Israele, in Ucraina, dove si lavora con l’ambra, a Montecarlo, a New York, nella chiesa di Saint Patrick, e poi diffusamente nel Nord Europa. Aggiungo che personalmente partecipo anche a molti convegni in Europa sulle moderne prospettive del mosaico...".

Altro fronte di lavoro è il restauro dei mosaici, se non erro...

"Proprio così. Posso dire che fra interventi sugli scavi archeologici, distacchi, rimozioni e restauri, in oltre 40 anni ho lavorato in una cinquantina di cantieri in tutta Italia. A cominciare dagli anni 80 molti i cantieri di restauro a Ravenna in S. Vitale, Santa Croce, al palazzo di Teodorico, al Battistero Neoniano, in Sant’Agata...E poi, visto che il sito è tornato d’attualità recentemente, ho lavorato fra l’81 e il 94, al recupero dei mosaici della basilica di San Severo!".

E l’insegnamento?

"Per vent’anni ho insegnato al Centro di formazione professionale, da oltre dieci sono docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata e alla nostra facoltà di Conservazione dei beni culturali tanto che alla nostra sede organizzo tirocini di restauro per gli Istituti superiori e per gli studenti universitari".

Carlo Raggi