Santini, successo europeo

Nota per aver avviato (da tempo), a Ravenna, centinaia di bambini allo studio del pianoforte, con grande dedizione e professionalità, e per la lunga carriera da esecutrice, Simona Santini recentemente è stata apprezzata protagonista di quattro concerti, di cui tre solistici, a Düsseldorf, in Germania, dove, nell’ambito della prima edizione del Festival Dante, ha magistralmente eseguito uno dei più difficili brani del repertorio pianistico, la “Dante Sonata” di Franz Listz.

Cornici dei vari eventi nella rinomata località della Ruhr, la famosa Cattedrale, la bellissima sede dell’Associazione Dante, l’elegante Museo dedicato a Wolfgang Goethe e un suggestivo ed imponente castello ottocentesco, sempre nei dintorni di Düsseldorf.

In quest’ultima location, la Santini si è esibita, con grande successo, in Trio con la sorella Beatrice (pianista, compositrice e cantante lirica) e il baritono Maurizio Amadori, in un vasto repertorio di opere di Mozart e Donizetti. Apprezzatissime le due sorelle Santini anche nel successivo concerto eseguito a Budapest nel magnifico Salone del Centro Italiano di Cultura, alla presenza di decine di autorità locali, Ambasciatori di diversi Paesi, e note personalità di cultura, italiane, tedesche e ungheresi.