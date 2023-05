Ravenna, patrimonio dilapidato: "Mia moglie succube dell’erborista-santone"

Ravenna, 5 maggio 2023 – “Aveva iniziato con qualche integratore, tisane, pastiglie, poi boccette di gocce omeopatiche e fiori di Bach. Dopo di che cominciò a portare a casa strani oggetti: piramidi di rame per incanalare l’energia, incensi, essenze varie". E quando la moglie, a casa, si mise a parlargli di "rettiliani, atlatidei e abitanti di pianeti diversi", lui capì che la vicenda stava prendendo una brutta piega.

Cosi, dopo avere letto sul giornale che un erborista-stregone era stato condannato per truffa, fece ’uno più uno’ e denunciò in questura l’uomo di cui, a proprio dire, "mia moglie era diventata succube" e che, "facendole dilapidare un patrimonio, aveva rovinato la mia famiglia".

Questo ha raccontato ieri, davanti al giudice Cristiano Coiro, un 50enne imprenditore ravennate, imputato per maltrattamenti in famiglia: lui denunciò il santone e qualche tempo dopo, nel contesto di una separazione burrascosa, la moglie denunciò il marito, accusandolo di botte, violenze fisiche e aggressioni verbali, che lui nega, pure ammettendo le liti iniziate nel 2014 quando, dopo un percorso terapeutico da una psicologa, alla donna fu consigliato di rivolgersi a quell’erborista. "Lì è cominciato il mio calvario – ha spiegato –, da quel giorno mia moglie iniziò a frequantare quel negozio quasi tutti i giorni. Era arrivata a spendervi cifre folli. Lui, con un biotensor, cioè una bacchetta di legno con un filo di metallo che pende, aveva iniziato a trovarle ogni tipo di problema. Lei diceva che ci andava perché voleva prevenire le gravi malattie che altri, nella sua famiglia, avevano patito. Questo fantomatico guaritore non esponeva nessun prezzo e le vendeva anche prodotti scaduti, che si faceva pagare profumatamente".

Alla moglie, che non lavorava, il marito aveva lasciato una card per la spesa e una carta prepagata, in più le dava denaro contante. Tutelato dagli avvocati Luigi Filippo Gualtieri e Alessandro Mancuso, solo di spese dell’erborista con la prepagata la difesa ha conteggiato più di mille euro nel 2015, addirittura 13.700 nel 2016 poi ’scesi’ a 3600 nel 2017. Ma altri acquisti, ritiene l’ex marito, li faceva in contanti.

"Nel 2017, quando mia moglie ha venduto un appartamento di cui era proprietaria, i 140mila euro incassati non li ho mai visti, in compenso i suoi acquisti dall’erborista erano triplicati, facendo anche spesa per lui con la card del supermercato". L’imprenditore, che lavora nel settore della grande distribuzione, era riuscito a recuperare "gli scontrini che mia moglie mi nascondeva", accertando che "erano stati acquistati prodotti che in casa non ho mai visto, come particolari tipi di spumante, di carni e caffè". Secondo la sua versione, inoltre, la moglie minacciava che lo avrebbe denunciato "se con la separazione non le avessi dato i soldi che voleva, cioè 2500 euro al mese".

l. p.