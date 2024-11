Santoni presenta ’Io e il Secco’

Stasera alle 21, al Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo (piazza della Libertà 5), il regista Gianluca Santoni introdurrà il suo film ’Io e il Secco’. Al termine della proiezione dialogherà con il pubblico in sala assieme a Gianni Gozzoli.

’Io e il Secco’ è l’opera prima di Gianluca Santoni, un buddy movie e romanzo di formazione, racconto ironico ed emozionante, in sapiente equilibrio tra dramma e commedia all’italiana che racconta la violenza domestica ad altezza di bambino. Il film è basato su un soggetto (vincitore del premio Solinas) e una sceneggiatura scritti con Michela Straniero. Le riprese, svoltesi nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, in particolare Ravenna, Lugo e Cesenatico, hanno impegnato una troupe internazionale.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta). Non è prevista la prenotazione.