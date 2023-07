Santuario, iniziata la rimozione dei pini

È iniziata la prima parte di rimozione dei pini caduti nell’area attorno al Santuario della Madonna del Pino in occasione del fortunale dello scorso 13 luglio. Il Santuario è di proprietà della Concattedrale di Cervia mentre il terreno attorno è comunale. L’intervento è stato affidato ai Vigili del Fuoco, che opereranno in accordo con la Soprintendenza. La prima parte del lavoro è cominciato ieri; ora si attende la completa liberazione del Santuario dai diversi pini crollati con l’auspicio che non si siano registrati danni di particolare entità.

i.b.