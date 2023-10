Sant’Umiltà è tornata a casa. Dagli Uffizi esposta alla Pinacoteca

Ha lasciato a bocca aperta il pubblico faentino e fiorentino lo svelamento del restauro del Polittico della Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti, opera trecentesca parte della collezione della Galleria degli Uffizi, protagonista di una mostra visitabile alla Pinacoteca fino al 3 marzo 2024, nella cornice del progetto degli ‘Uffizi diffusi’. Per il museo fiorentino quella di portare le opere appena restaurate nella loro dimora ‘naturale’ è ormai una prassi: "lo abbiamo fatto con la Madonna del Baldacchino – spiega il direttore della Galleria, Eike Schmidt – che è tornata a Pescia dopo 300 anni, e l’esposizione faentina del Polittico di Lorenzetti, per la prima volta a Faenza, si inserisce in quella stessa direzione".

Era infatti faentina Sant’Umiltà, la monaca dell’ordine vallombrosano vissuta fra il 1226 e il 1310, della quale il Polittico di Lorenzetti ricostruisce alcune scene della vita, come la decisione di prendere i voti, comunicata al marito in un momento intimo molto toccante, la solitudine dell’eremitaggio e la costruzione di un monastero a Firenze. "Quello che poi sarebbe diventato noto come monastero ‘delle donne di Faenza’", spiega la direttrice scientifica della Pinacoteca Roberta Bartoli.

Per Eike Schmidt l’approdo a Faenza del Polittico in quello che è stato uno degli anni più difficili della storia cittadina non è casuale: nelle scene dipinte dal Lorenzetti – l’epico passaggio di Umiltà sopra le acque del Lamone, la traversata dell’Appennino stretta ad alcune consorelle, ma anche il dono della lettura ricevuto da adulta, la guarigione di un malato, o il miracolo del fanciullo riportato in vita – "è forse possibile cercare quelle risposte che non sempre sono a portata di mano, o guardare alle difficoltà con gli occhi della storia".

Oltre alla vita di Rosanese Negusanti – questo il vero nome di Sant’Umiltà – il Polittico racconta pure un momento chiave dell’epopea artistica italiana: l’epoca in cui fu commissionata l’opera è quella in cui i pittori senesi, come Lorenzetti, riuscirono a trovare nuovi spazi a Firenze. L’artista diede vita a uno dei suoi capolavori, tornato ora come a nuova vita.

"Il restauro – entra nel dettaglio la conservatrice Daniela Parenti – ha consentito all’opera di recuperare leggibilità, oltre che di collocare le ventidue parti che la compongono, smembrate al tempo dell’Italia napoleonica (due elementi sono conservati a Berlino, ndr), in una nuova teca, che le avvolgerà anche una volta tornate agli Uffizi, la quale è un capolavoro di tecnologia, non solo per le proprietà ingegneristiche che consentono di mantenere costanti temperatura e umidità, ma anche per la trasparenza del vetro".

Un elemento, quest’ultimo, destinato a rivoluzionare nel corso degli anni a venire la fruizione dei dipinti nei maggiori musei del mondo.

Filippo Donati