Sapir, chiuso il bilancio 2022 con un utile d’esercizio di 3,245 milioni

Si è svolta ieri mattina l’assemblea dei soci di Sapir che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2022 e la relazione sulla gestione degli amministratori. Il bilancio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile d’esercizio di 3,245 milioni di euro. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 presenta un valore della produzione di 70,796 milioni di euro e un utile d’esercizio di 4,984 milioni di euro.

Si incrementa, da 124,325 a 127,034 milioni, il patrimonio netto del gruppo, nell’interesse di tutti gli azionisti, tra i quali i soci pubblici costituiscono la maggioranza. La movimentazione complessiva di merci varie e prodotti liquidi dei terminal del Gruppo si è assestata nel 2022 intorno ai 4 milioni di tonnellate, in linea rispetto all’anno precedente e sono stati effettuati investimenti per circa 9,9 milioni di euro. "Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto che ha portato a questo importante risultato di bilancio – commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani presente all’assemblea dei soci –. Quanto conseguito, oltre che a rappresentare un chiaro segno della qualità dell’operato di Sapir, consegna alla stessa società una considerevole prospettiva economica. Va sottolineato anche il ragguardevole risultato ottenuto da Terminal container. Gli scenari che si delineeranno con i lavori dell’Hub portuale aprono, soprattutto per Sapir, delle significative occasioni di sviluppo, rafforzate e incentivate dai positivi esiti del consuntivo 2022“.