Sapir e Nova Marine Holding, alleanza logistica

Il Gruppo terminalista Sapir e la Nova Marine Holding, specializzata nella movimentazione di merci alla rinfusa via mare, hanno dato vita ad una nuova società che offrirà servizi integrati di logistica avendo come fulcro il porto di Ravenna.

La nuova società, denominata C.I.L.I.R., avrà sede in ambito portuale. Si tratta di una joint venture finalizzata alla fornitura di servizi door to door comprensivi del trasporto marittimo, delle funzioni di movimentazione e sbarco, di magazzino nonché di supervisory dell’intera filiera operativa, nei porti di sbarco. In questa fase l’operatività è concentrata su materiali industriali (inerti, nello specifico, come ghiaia e argille) quindi con esclusione, a oggi, di prodotti agrari.

La joint venture traguarda un livello di eccellenza garantito dalla serietà e dalla professionalità specifica dei due partners nelle rispettive aree di specializzazione.