Sapir e TCR, trasferta bavarese alla fiera Transport Logistic

Sapir e Terminal Container Ravenna hanno presentato ieri mattina i loro progetti sullo sviluppo del Porto di Ravenna alla fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera, evento tra i più importanti del settore.

Le delegazioni hanno illustrato davanti a un centinaio di operatori provenienti da vari Paesi europei e mondiali i terminal operativi e i progetti di sviluppo futuro del Gruppo Sapir.

Gli interventi dei presidenti Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi hanno posto l’accento sulle prospettive di crescita dell’infrastruttura portuale e sul progetto del nuovo terminal. Sabadini, in particolare, ha trattato delle potenzialità del Gruppo in sinergia con le altre realtà dell’Emilia-Romagna presenti, che possono contribuire, in modo innovativo, ad un nuovo sistema logistico.

Mingozzi poi ha ricordato: "Il nuovo terminal, di 250mila metri quadrati, si avvarrà della banchina di 1 chilometro e una piena digitalizzazione dei servizi. Il nostro obiettivo è crescere nei numeri, ma soprattutto utilizzare al meglio un’area storica così preziosa come il terminal Trattaroli, con un nuovo impianto ferroviario e 12 ettari di area destinata all’automotive".

Presenti a Monaco anche il direttore di TCR Giovanni Gommellini, il Responsabile Commerciale Battolini, il Responsabile Marketing Dell’Ovo.

La delegazione di Sapir, invece, è completata dai responsabili commerciali Serrau, Pompignoli e Barbara Gelosi. Inoltre, sono presenti Ringoli per ARS Altmann, Petrosino per Autorità Portuale, per ITl presenti Bardi, Anna Giarandoni e Daniela Mignani.