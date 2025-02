Sapore e arte. Aperte la iscrizioni

Aperte da oggi le iscrizioni al concorso d’arte ’Contemporaneamente Sapori e arte’ che punta a promuovere e valorizzare il sapore nell’arte contemporanea. Il tema del concorso è centrato sul connubio artistico e culinario, ovvero la sensazione del gusto da tradurre in un oggetto o in una immagine - non didascalica - in modo da rendere visibili e/o percepibili i sapori con gli altri sensi che non prevedano l’assaggio.

Le opere, per partecipare al Concorso, dovranno poter essere classificate come opere d’arte a muro anche se in piena libertà stilistica e tecnica e dovranno essere inedite. Le domande di ammissione vanno presentate entro il 20 luglio. Il bando può essere scaricato dal sito di Pallavicini22 o richiesto alla mail concorsoarteesapori2025@gmail.com.