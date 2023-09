Sapori da tutta Europa Il Mercato compie 20 anni

Il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ compie venti anni e, per festeggiare l’importante traguardo, da venerdì a domenica, piazza Andrea Costa si preparerà a soffiare sulle candeline di un compleanno speciale. Nessuno avrebbe mai pensato, alla prima edizione, che il ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ potesse diventare un appuntamento stabile del calendario di eventi cervese - tanto da richiamare migliaia di affezionati ad ogni edizione - durante il mese di settembre. Un appuntamento che, negli anni, si è dunque trasformato in un modo per salutare l’estate festeggiando con cibi, profumi e oggetti in arrivo da tutta Europa. Non mancheranno le mostre e gli eventi benefici a sostegno del progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia, i Cerviaman e il gruppo ‘Sei di Cervia se…’. L’apertura degli stand avverrà venerdì alle 10. L’inaugurazione è in programma lo stesso giorno alle 16 in via Torre San Michele.

Per tre giorni i commercianti proporranno le migliori produzioni tipiche agroalimentari e artigianali del continente. Nel centro storico di Cervia, per un lungo week-end, lo shopping diventa internazionale e offre l’opportunità di avvicinarsi e di conoscere culture e abitudini di vari paesi d’Europa e non solo. Oltre 100 commercianti ambulanti provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si danno appuntamento a Cervia esponendo prodotti tipici di gastronomia e artigianato dei loro luoghi d’origine. Il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Riconfermati anche quest’anno gli immancabili eventi culturali collaterali e a scopo benefico: in piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli "Arte in Piazza" curata dall’Associazione Menocchio; ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico di Lidia Mongiusti e "Calcio. Racconti di un Tempo" la mostra di pittura di Pietro Bartolini, e la mostra fotografica "Omaggio alla salina ed al suo oro bianco" a cura di Paolo Cingolani. La mostra è visitabile da oggi a domenica 10 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23. In viale Roma nella giornata di sabato 9 dalle ore 17 fino alle ore 23 ci sarà un’esibizione della scuola di ballo ‘Wild Angels’ di ballo country. Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione. Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da Fiva Confcommercio Cervia in collaborazione con Fiva Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna a Cervia per la ventesima edizione. Fiva Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee.

Ilaria Bedeschi