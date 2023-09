Sapori senza confini al Mercato Europeo

È già un successo la XX° edizione del ‘Mercato Europeo dei Sapori d’Europa’ che da venerdì ha riempito con oltre 120 stand piazza Andrea Costa. Nel pomeriggio si è svolta l’inaugurazione ufficiale alla presenza della autorità civili e militari provinciali e comunali. A portare i saluti il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. Soddisfazione anche per gli ambulanti che tornano a Cervia sempre volentieri per vendere i propri prodotti enogastronomici ed artigianali. Soprattutto perché il 2023 segna una data importante: i 20 anni della manifestazione. Gioel Armanna che con il suo cibo greco racconta "per me è il secondo anno. Pita gyros, souvlaki e moussaka sono chiaramente i prodotti che hanno più successo. Lo scorso anno è andata molto bene, quindi sono tornato volentieri. È uno dei mercati più gratificanti di tutto il circuito. Io adoro Cervia, se potessi ci vivrei. Ci aspettiamo grandi numeri e un’atmosfera piacevole soprattutto per questa ventesima edizione".

Sempre vincenti i prodotti dalla Spagna e immancabile resta la paella. Juan Solbas con il suo stand è al Mercato Europeo "dal 2004. Io faccio la paella e Sangria. La gente viene qua per mangiarla sempre volentieri e sono sia turisti che cittadini. Una delle cose che piace è che i ragazzi che lavorano con me nello stand sono spagnoli e anche in questo modo possiamo offrire una esperienza a chi viene al Mercato Europeo. La gente ama l’originalità. Mi aspetto una bella affluenza forse più dello scorso anno. L’alluvione ha fatto male alla stagione estiva, ora ci stiamo riprendendo. Dobbiamo avere tutti fiducia".

Presente dal primo anno della manifestazione è Enrica Amato: "Sono qui apposta per festeggiare un importante traguardo. Ho addirittura annullato un altro impegno per esserci. Vendo un prodotto molto particolare: la Tillandsia - arts una delle piante più curiose al mondo. Sono piante che purificano l’ambiente e in più ci aggiungo la parte creativa. 20 anni fa non le conosceva quasi nessuno, oggi vengono qua per acquistarle. È una bella edizione". Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da Fiva Confcommercio Cervia in collaborazione con Fiva Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, è un appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Gli stand resteranno aperti fino a questa sera alle 24, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione. Il Mercato è anche cultura e solidarietà. Ai Magazzini del Sale sono allestite la mostra di mosaico di Lidia Mongiusti, quella di pittura di Pietro Bartolini e la mostra fotografica "Omaggio alla salina ed al suo oro bianco" a cura di Paolo Cingolani. Tra gli stand è presente anche il punto raccolta fondi organizzato da "Sei di Cervia se...", l’angolo raccolta fondi a sostegno del progetto ‘Assieme per la Salina’ di Cervia e la vendita delle magliette benefiche dei Cerviaman.

Ilaria Bedeschi