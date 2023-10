Sarà la quarta libreria del centro storico dopo Moby Dick, Bertaccini e Mondadori

Una libreria Giunti aprirà nei locali di corso Mazzini che furono la sede della storica tipografia Fratelli Lega. Il modello dovrebbe essere quello dell’analoga libreria Giunti Al Punto che ha sede in via Cavour, a Ravenna. La nuova libreria, che a quanto si apprende non occuperà per intero i locali che furono della tipografia Fratelli Lega, sarà la quarta del centro storico, anch’essa affacciata sulla piazza o nelle immediate vicinanze come le altre tre, e cioè Moby Dick, Bottega Bertaccini e Libreria Mondadori. Le prime due – librerie storiche per la città di Faenza, entrambe fondate da Renzo Bertaccini (nel caso di Moby Dick con il sodale amico Guido Leotta, scomparso da alcuni anni) – non dovrebbero avere granché da temere dall’approdo in corso Mazzini di una nuova libreria, considerata la clientela consolidata nel corso dei decenni. Per il settore gli anni di crisi, nonostante il sostegno governativo tramite il programma che consente alle biblioteche di effettuare i loro acquisti nelle librerie locali, paiono avere toccato il vertice massimo con l’attuale crisi inflattiva, che nel caso della Bottega Bertaccini è stata aggravata anche dalle conseguenze dell’alluvione, spintasi fino alla sede di corso Garibaldi, pur senza causare danni enormi. Il palazzo di corso Mazzini in cui sorgerà la nuova libreria conserverà la storica insegna dei Fratelli Lega.

Filippo Donati