Sarà presto ricomposta la ’Rosa dei venti’

Verrà posizionato nel corso dei primi mesi del 2023 il nuovo ‘petalo’ della rotonda tra corso Baccarini e corso Mazzini: la cosiddetta ‘Rosa dei venti’ fu infatti distrutta per metà dall’impatto con un’automobile, che mandò in frantumi una delle due parti di cui era composta l’opera. Era lo scorso aprile quando nella notte fra sabato 2 e domenica 3 un’automobile colpì in pieno la struttura, che venne segnalata come fortemente danneggiata nelle primissime ore della domenica. Arrivato sul posto, il personale della Polizia locale non poté fare altro che constatare come l’origine del danno fosse ascrivibile a un sinistro stradale, per il quale furono avviate le indagini in merito. Non ci volle molto per avere conferma dei sospetti: alcune telecamere poste nelle vicinanze catturarono infatti le immagini di una vettura che a seguito di una manovra sbagliata aveva colpito in pieno uno dei due petali, arrivando addirittura a spostarlo.

L’auto, una Lancia, era fra l’altro uscita piuttosto malconcia dall’impatto, avvenuto con la parte destra dell’anteriore del veicolo. L’incidente destò clamore proprio per la posizione centrale della Rosa dei venti nel tessuto urbano della città. Il responsabile dell’impatto, convocato negli uffici della Municipale, si presentò poche ore dopo e attribuì l’incidente, stando a quanto riferì il Comune, ad un errore dovuto a distrazione. Nel frattempo Palazzo Manfredi aveva optato per la rimozione dell’opera, sia della porzione staccatasi e deragliata qualche metro più in là a seguito dell’impetto, sia della parte ‘sana’.

Attualmente alcune sbarre sono poste a presidio dell’incrocio, per evitare manovre azzardate: le strade che portano alla rotonda sono infatti per la maggior parte dei casi sensi unici. Di recente è stata completata la procedura di acquisto del pezzo che andrà a sostituire quello andato in frantumi. Insieme a esso tornerà al suo posto anche il segmento rimasto intatto dopo l’impatto, attualmente conservato in un deposito. Non è chiaro quando i due pezzi saranno ricollocati: l’operazione dovrebbe essere completata nei primi mesi del 2023.

f.d.