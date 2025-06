Sara prima in Coppa Europa. Che debutto per Ludovico

Sara Strocchi (nella foto in basso a destra) si è fatta valere nella seconda prova di Coppa Europa Speed disputatasi a Zakopane in Polonia. L’atleta dell’Istrice Ravenna è arrivata prima nella categoria Under 19 femminile, bissando il successo nella prima prova di Coppa Europa a Mezzolombardo.

Con questa prestazione la ravennate ha messo una seria ipoteca sulla classifica del circuito internazionale, riuscendo a piazzarsi in un’ottima posizione anche in quella assoluta.

Ottimo debutto internazionale per il quattordicenne compagno di squadra Ludovico Ravaglia (foto a sinistra), che ha sfiorato il podio con il record personale di 6 minuti e 32 secondi: un quarto posto che ha notevolmente migliorato la nona posizione ottenuta nella tappa italiana.

In ambito senior, Erica Piscopo della Carchidio Strocchi Faenza e Marco Rontini, faentino del Centro Sportivo Esercito, hanno ottenuto tempi eccellenti, ma si sono fermati agli scontri diretti dopo le qualifiche, uscendo a causa di distacchi ridottissimi, come nel caso di Marco eliminato per soli otto centesimi di secondo.