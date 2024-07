Sarà tutta da ballare la Notte Rosa cervese

Anche Cervia si colora con il tono più cool dell’estate: il rosa. Grandi nomi della tradizione romagnola, musica, balli e cibo per l’evento clou della Riviera Romagnola Da domani fino a domenica sono tanti gli eventi in programma per festeggiare la Notte Rosa dedicata in questo 2024 al ballo. "La Notte Rosa è ormai un appuntamento consolidato, un evento dal forte impatto comunicativo e che richiama sulle nostre spiagge ospiti da ogni parte d’Italia – spiega l’assessora al coordinamento eventi Michela Brunelli –. Anche Cervia contribuisce, con le sue iniziative, ad arricchire il programma della Notte Rosa e a donare ai nostri ospiti momenti di divertimento e leggerezza. Accanto alle iniziative coordinate direttamente dall’Amministrazione ci sono molti eventi organizzati da numerose realtà del territorio, che vogliamo ringraziare".

A Cervia domani si balla negli stabilimenti balneari che aderiscono all’iniziativa e organizzano feste a tema sotto le stelle. Inoltre, a Pinarella, in piazza della Repubblica alle ore 21, è in programma il Concerto Aironi Bianchi – Tribute band dei Nomadi, mentre a Cervia, sotto la Torre San Michele, sempre alle 21, festa con Ballo Country. Sabato si comincia alle 18 con il Flash Mob della Notte Rosa sotto la Torre San Michele. La sera, in piazza Garibaldi dalle 21, è in programma lo spettacolo "Balamondo… ballando sotto le stelle", con la Paolo Belli Big Band e la Mirko Casadei Big Band. Mirko Casadei, musicista romagnolo figlio del "re del liscio" Raoul, guida l’Orchestra Casadei da tanti anni, con il progetto di portare avanti una tradizione fondata nel 1928, che appartiene a tutti gli italiani, con grande attenzione al ricambio generazionale. Con il suo pop-folk, Mirko ha infatti portato una ventata di novità, proponendo nuovi sound attraverso le tante contaminazioni musicali che ha realizzato nei suoi live. Direttore artistico del Balamondo World Music Festival, Mirko Casadei per lo spettacolo avrà come ospite Paolo Belli e la sua Big Band.

Paolo Belli è nato musicalmente verso la metà degli anni ’80, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i Ladri di Biciclette. L’ingresso è libero mentre i posti a sedere sono a pagamento al costo di 5 euro più il costo di prenotazione sul circuito Ticketone mentre la sera del concerto, dalle 18.30, sarà possibile acquistare i biglietti sul posto. Sempre sabato, grande festa al parco Gemelli a Tagliata. Dalle 19 è aperto lo stand gastronomico la "Casina", con menù romagnolo e piatti con le fantastiche e rinomate Cozze di Cervia a km zero. Alle 21 è in programma il concerto live delle Rimmel, band al femminile, con un look anni 50/60, che saprà trasmettere una grande energia attraverso i brani che hanno fatto ballare, cantare e sognare tutte le generazioni. Uno spettacolo che farà divertire e ballare tutti, nessuno escluso.

Ilaria Bedeschi