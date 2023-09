Sarà un autunno in musica. Due rassegne della Mariani

Sono 14 i concerti che, puntuale come ogni anno, l’associazione musicale Angelo Mariani propone con le rassegne ‘Giovani in musica’ e ‘Concerti della domenica’, in programma dal 21 settembre al 3 dicembre, alla sala Corelli del teatro Alighieri. Solo l’appuntamento dell’8 ottobre, con gli allievi del Conservatorio di Ravenna impegnati in ‘Facade: An Entertainment’ di William Turner Walton si terrà nella chiesa di San Romualdo. "Riusciamo a mantenere il nostro spazio di qualità in città – racconta il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri – malgrado le tante difficoltà che si sono susseguite negli ultimi anni. Tutto ciò ha comportato inevitabili tagli alla cultura. Con i nostri concerti d’autunno di teniamo particolarmente a portare sul palcoscenico i giovani che hanno scelto la professione di musicista prima di tutto per passione". Sarà dunque un alternarsi di giovani esecutori, concertisti affermati, vincitori di concorsi nei prossimi tre intensi mesi di musica dal vivo". Ad aprire ‘Giovani in musica’ il 21 settembre, il pianista Domenico Bevilacqua che eseguirà composizioni di Beethoven e Schumann, mentre la settimana successiva ci sarà Michele Castaldo, sempre al pianoforte, allievo del Conservatorio di Bologna e già vincitore di numerosi concorsi come ‘Piano Pianissimo’ di Milano. Un altro pianista il 5 ottobre, Edoardo Riganti Fulginei, allievo di Mariangela Vacatello al Conservatorio di Perugia, con musiche di Ravel, Chopin e Stravinskij.

Il lungo mese di ottobre porterà sul palco anche Sofia Donato, allieva dal 2019 del maestro Ingrid Fliter dell’Accademia Pianistica di Imola e del maestro Mauro Minguzzi alla Scuola musicale Malerbi di Lugo; Gianluca Bergamasco, vincitore fra l’altro del concorso internazionale Città di Albenga; Ekaterina Chebotareva, nata in Russia e premiata in 17 concorsi internazionali in 5 diversi Paesi. Dall’8 ottobre al 3 dicembre, scatta l’ora dei ‘Concerti della domenica’ che si aprano alla chiesa di San Romualdo. Poi, in successione, spazio ai seguenti giovani artisti: il talentuoso pianista Andrea Bacchetti; la pianista e poetessa Marina Popadic; il duo formato dal mezzosoprano Hiromi Yamada e dal pianista Denis Zardi; il chitarrista Piero Bonaguri con il suo omaggio ad Alirio Dia nel centenario della nascita; il duo formato dal violoncellista Giacomo Fossa e dal pianista Pietro Ceresini e le pianiste Eleonora e Beatrice Dallagnese, sorelle gemelle per un appuntamento finale a quattro mani.

Roberta Bezzi