Sarà un ’Palio della rinascita’. Già definite tutte le date

Definite le date delle manifestazioni del Palio 2024, che vogliono segnare un momento di ritorno alla normalità dopo l’alluvione.

Nell’ultimo Comitato Palio, tenutosi lunedi scorso, è stato definito il programma delle manifestazioni più importanti del Niballo 2024. Inoltre sono stati nominati all’unanimità, con mandato triennale, il nuovo maestro di Campo Nicola Solaroli e soprattutto il nuovo podestà della giostra Cristian Malavolti, che dopo 20 anni prende il posto di Fausto Brugnoni.

La Bigorda D’oro, saltata l’anno scorso a causa dell’alluvione, avverrà in notturna sabato 8 giugno. In caso di maltempo verrà rinviata a domenica 9 giugno. È stato infatti definito anche un calendario di riserva in caso di rinvio delle manifestazioni per maltempo.

Altra novità sono la presentazione obbligatoria di due cavalli alla commissione veterinaria alla vigilia di gara e la presenza sempre di due soggetti alle prove ufficiali. Solo i cinque i cavalli destinati a Bigorda e Palio potranno calcare la pista di gara in prova, con poche eccezioni.

Stesso discorso per i fantini: durante le prove testeranno il campo di gara solo coloro che correranno la corsa ed eventualmente un sostituto.

Ecco il calendario completo delle manifestazioni 2024. Le iniziative avranno la loro cerimonia d’apertura in Duomo sabato 11 maggio, con la donazione dei ceri, dove verrà mostrato il drappo. Tre le serate di prova per la Bigorda, dalle 21 alle 23.15: il 27 maggio, il 29 e il 31 maggio. Domenica 2 giugno alle 16 in piazza del Popolo ci sarà il torneo giovanissimi alfieri sbandieratori under 15, alle 21 il giuramento dei cavalieri della Bigorda e a seguire le competizione per il singolo e la coppia under 21. La ’settimana della Bigorda’ nei Rioni inizierà il 3 giugno, con la cena propiziatoria il 7. Sabato 8 giugno il corteo partirà dalla piazza alle 19, mentre l’inizio della gara è previsto per le 21.45. Il campione uscente è Gela Certian del Rione Giallo, che dall’anno scorso corre il Niballo.

Le prove del Palio si terranno il 10, il 12 e il 14 giugno. Sabato 15 e domenica 16 si svolgerà il torneo degli alfieri sbandieranti e musici, con la gara della coppia la domenica sera, preceduta dal giuramento dei cavalieri.

La settimana del Palio partirà il 17 giugno, con le propiziatorie sabato 23. Il grande giorno è domenica 24 giugno, quando alle 16 si radunerà il corteo storico in piazza del Popolo. La gara al Bruno Neri inizierà verso le 19.30. Il campione uscente è Marco Diafaldi del Rione Verde, che ha vinto anche nel 2014 e 2015. In caso di maltempo non è stato deciso se si correrà domenica 30 giugno: quel giorno, infatti, è previsto anche il passaggio del Tour de France.

Gabriele Garavini