"Sarà una bella opportunità"

A Ravenna il re e la regina d’Inghilterra non si sono mai visti – esordisce Federico Defelice – questo sicuramente porterà un po’ di interesse e di turismo verso la nostra città. I ravennati si dividono in due: alcuni sono in fermento e altri lo vedono solo come un disagio.

"Personalmente – continua Defelice –, credo che questo tipo di iniziative siano sempre un’opportunità da cogliere che non si può guardare solo in modo negativo. Ma anche chi ne parla con sufficienza, io penso che sotto sotto sia contento e orgoglioso della propria città. Tra le cose che non capisco, c’è l’incontro di Re Carlo con gli alluvionati, non credo possa servire a molto."