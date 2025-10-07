Sarà una serata (anche) all’insegna della cultura

Tanti luoghi della cultura saranno aperti, gratuitamente, in via straordinaria per la ‘Notte d’Oro’. Come il Museo Nazionale di Ravenna dalle 8.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 23; il mausoleo di Teodorico dalle 8.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18; la basilica di Sant’Apollinare in Classe dalle 8.30 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 19; il battistero degli Ariani dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 23.

"Quest’anno è davvero un programma corale – afferma Andrea Sardo, direttore dei Musei Nazionali di Ravenna –. Tra le novità da segnalare, l’apertura il 18 ottobre della Villa Romana di Russi, che ora fa parte dei Musei Nazionali, e l’avvio della mostra ‘Immaginose rappresentazioni. Contaminazioni tra Accademia di Belle Arti e Museo Nazionale’, al Museo Archeologico, a cura di Sabina Ghinassi ed Eleonora Savorelli".

Non mancherà inoltre l’apertura serale della biblioteca Classense dove, dalle 20 alle 23, sarà possibile visitare la suggestiva Sala Dantesca, mentre nel chiostro d’ingresso sarà allestito un mercatino di libri a offerta libera a cura dell’associazione Amici della biblioteca Classense. La giornata sarà anche l’occasione per scoprire la Domus dei Tappeti di Pietra, che accoglierà i visitatori dalle 10 alle 21 (con ingresso ridotto a 5 euro). I Musei Byron e del Risorgimento resteranno aperti, infine, dalle 18 alle 23, offrendo un originale percorso tra storia e letteratura.