Sara Zaccarelli accende ‘Christmas soul’

È affidata alla voce di Sara Zaccarelli l’apertura di Christmas Soul, il festival dedicato al gospel che porta cantanti e musicisti a Ravenna per celebrare le feste natalizie. Fino al 1° gennaio il programma prevede tre concerti in Piazza del Popolo più quello del primo giorno dell’anno al teatro Alighieri.

Si comincia quindi oggi alle 18 in piazza del Popolo con appunto Sara Zaccarelli. Cantante, autrice, compositrice e musicista, Sara è cresciuta ascolando dischi di Aretha Franklin, Etta James e Otis Redding, con un orecchio puntato anche alle nuove generazioni.

Un bagaglio culturale che Sara ha accresciuto e ha fatto suo, facendolo sfociare nella sua voce potente ed evocativa. Dopo essersi conquistata la fiducia nell’ambiente Black italiano, che la porta a solcare palchi storici come il Porretta Soul Festival accanto ai musicisti americani Sax Gordon e Toni Green e venendo riconosciuta anche da storiche band come The Commitments e gli Animals, Sara sente l’esigenza di evolvere come artista e di comunicare le proprie esperienze, questa volta con brani inediti, dedicandosi così al suo progetto “Nudha” che l’ha vista impegnata per un paio d’anni fino all’estate 2023, quando torna sui palchi dedicati alla musica afro-americana con una super band di sette elementi.

Il repertorio preparato per Christmas Soul conduce lo spettatore in un viaggio tra gli indimenticabili classici soul di Aretha, Solomon Burke, Sam Cooke e Ray Charles fino al Soul più moderno di Amy Winehouse, con incursioni nei ritmi accattivanti di New Orleans e nei brani originali scritti da Sara.