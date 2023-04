Sarah Jane Morris e il Solis String A Russi c’è ‘All you need is love’

La vocalist inglese Sarah Jane Morris sarà protagonista, stasera alle 21, della prima delle due serate previste al teatro comunale di Russi per l’edizione 2023 del festival itinerante ‘Crossroads’, con il Solis String Quartet: Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia a violoncello e chitarra.

Evoluzione esclusivamente musicale di un precedente lavoro teatrale (‘Ho ucciso i Beatles’), il progetto ‘All You Need Is Love’ (uscito su disco alla fine del 2022) rinsalda la collaborazione tra Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet: una simbiosi tra pop e musica cameristica che trova la giusta alchimia per restituire la magia delle canzoni dei Beatles, rinfrescandone le armonie e i ritmi, ammiccando al jazz e al blues.

Sarah Jane Morris, inglese di Southampton, dove è nata nel 1959, è riuscita ad affermarsi con eguale fortuna in generi assai diversi come il jazz, il pop, il rock e l’R&B: merito del suo approccio canoro capace di passare dal sofisticato al viscerale, nonché dell’estrema estensione (quattro ottave), il perfetto controllo ritmico e l’intonazione millimetrica della voce. L’Italia è uno dei paesi in cui è più radicata la sua fama della Morris. Non per nulla la sua carriera prese il via all’inizio degli anni Ottanta, quando si trasferì a Firenze. Tra le collaborazioni della sua carriera da solista si ricordano quelle con Riccardo Fogli, Riccardo Cocciante (col quale nel 1991 ha vinto il festival di Sanremo), Steve Martland, Matt Bianco, Marc Ribot, Dominic Miller e Antonio Forcione. Il Solis String Quartet, invece, è una formazione dalla spiccata poliedricità, attiva dal 1991. Questa versatilità ha permesso al quartetto di collaborare con artisti internazionali come Dulce Pontes, Andreas Vollenweider, Pat Metheny, Richard Galliano, Maria João, Omar Sosa, Noa oltre che con innumerevoli star della musica italiana, da Gianna Nannini a Claudio Baglioni, da Adriano Celentano, Ligabue, Daniele Silvestri, Elisa, Rossana Casale, Michele Zarrillo, Peppe Servillo, Max Pezzali, Ornella Vanoni, Negramaro, Premiata Forneria Marconi, Stadio, Avion Travel, 99 Posse).

‘Crossroads 2023’ è organizzato da Jazz Network con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Biglietti interi euro 16, ridotti 14. Informazioni Jazz Network, tel. 0544.405666, [email protected]; www.crossroads-it.org.