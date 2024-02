Saranno scavati altri due pozzi grazie a Rotary e ’Insieme per il Benin’ L'associazione "Insieme per il Benin" e il Rotary club di Lugo stanno collaborando per realizzare due nuovi pozzi nella diocesi di Djougou, in memoria del vescovo Don Paolo Vieira. Questi interventi sono cruciali per garantire l'accesso all'acqua potabile in una zona dove le risorse idriche sono scarse.