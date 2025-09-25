I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Ravenna
Cronaca
25 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
"Saremo un hub internazionale delle energie verdi"

Per arrivare alla neutralità carbonica, l’Emilia-Romagna punta sull’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, sull’uso del fotovoltaico e dell’agrivoltaico, sugli impianti eolici...

Michele de Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna

Per arrivare alla neutralità carbonica, l’Emilia-Romagna punta sull’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, sull’uso del fotovoltaico e dell’agrivoltaico, sugli impianti eolici off-shore e sul primo progetto in Italia di Ccs, ovvero cattura e stoccaggio del carbonio a Casal Borsetti, cioè la tecnologia che permette di catturare e stoccare l’anidride carbonica senza che venga liberata nell’atmosfera.

Temi affrontati dal presidente della Regione Michele de Pascale e dal suo vice Vincenzo Colla, a Expo Osaka 2025, in Giappone, nel corso di due incontri.

Quello di Casal Borsetti è il primo progetto in Italia basato su questa tecnologia, gestito da Eni e Snam, che prevede la captazione della Co2 nel Mediterraneo dalla centrale elettrica e lo stoccaggio in un pozzo. A regime, dopo lo sviluppo in più fasi, giungerà ad accogliere ogni anno fino a 16 milioni di tonnellate di Co2, fino alla saturazione della capacità totale dichiarata di circa 500 milioni di tonnellate che non saranno disperse nell’atmosfera.

"Il nostro obiettivo è chiaro – afferma de Pascale – puntiamo a rendere l’Emilia-Romagna un hub internazionale delle energie verdi. Con un percorso verso la neutralità carbonica che passa attraverso le energie rinnovabili, necessarie per la transizione sostenibile, e che consentirà uno sviluppo del nostro territorio in equilibrio con l’ecosistema, l’ambiente e in grado di controbilanciare gli effetti del cambiamento climatico."

Il piano energetico regionale "rappresenta, in questo contesto, un importante tassello e prevede una pluralità di fonti rinnovabili. Dal biometano all’idrogeno, alla geotermia, all’eolico, al fotovoltaico e all’agrivoltaico, un mix energetico di fonti rinnovabili in linea con gli scenari energetici nazionali scelto in base alle caratteristiche del territorio."

Cambiamento climatico