Sarom, dalla benzina alla flotta. Un impero caduto troppo presto, ma che ha reso celebre Ravenna

GàbiciDella Sarom, la mitica raffineria creata da Attilio Monti, resta oggi solamente il ricordo di un impero che per tanti anni ha dato lavoro e pane a moltissimi ravennati. Allo smantellamento delle sue strutture metalliche ha fatto seguito lo scorso anno, con buona pace di quanti parlano di archeologia industriale da tutelare, l’abbattimento delle Torri Hamon, costruite dalla Cmc, veri capolavori di ingegneria e testimoni di un fiorente passato industriale.

Se l’atto di nascita della Sarom risale a settantacinque anni fa, il 4 maggio 1950, la costruzione dello stabilimento iniziò nel 1951 nella zona san Vitale dove fin dagli anni Quaranta esisteva un deposito di carburanti. Il disegno fu affidato all’architetto bolognese Melchiorre Bega che nel 1956 realizzò a Milano anche la Torre Galfa, il grattacielo di 102 metri che sarebbe diventato la sede della Sarom. Gli impianti tecnici furono invece commissionati all’ingegner Giorgio Kaftal. Nel giro di pochi anni la Sarom sarebbe diventata la maggior raffineria dell’Italia peninsulare e nel 1956, per consentire l’attracco delle navi-cisterna che non potevano entrare nel nostro porto a causa dei bassi fondali, fece costruire a tre miglia dalla costa, al largo di Marina di Ravenna, l’Isola d’acciaio collegata alla raffineria con un oleodotto lungo 6 chilometri. Legata alla Sarom fu anche la flotta di superpetroliere che Monti chiamò con i nomi della moglie Caterina, della madre Anita (alla quale più avanti avrebbe anche intitolato un asilo) e dei tre nipoti Andrea (oggi Presidente della Poligrafici Editoriale che pubblica il nostro Carlino), Monica e Claudio. Quella sigla Sarom (Società Anonima Raffinazione Olii Minerali) accompagnò gli anni del boom e contribuì anche alla rinascita del calcio cittadino che ai quei tempi militava in Promozione. Ma a partire dal 1954 la squadra giallorossa divenne “Sarom Ravenna” e in questa nuova veste salì alla ribalta nazionale perché concluse il campionato con diciotto punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto senza subire nemmeno una sconfitta.

La Sarom produsse anche una sua benzina, la “Sarom 99”, con circa 700 pompe che nel 1957 vennero cedute alla BP in cambio dell’esclusiva per la raffinazione del petrolio BP destinato al mercato italiano. Il logo della benzina, un ovale arancione con la scritta “99”, campeggiava maestoso su una delle Torri Hamon. Alle nuove generazioni forse il nome Sarom dirà poco o nulla, ma ai vecchi ravennati suscita il ricordo di una stagione straordinaria e irripetibile.