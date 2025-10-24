Sartori, l’artigiano del vino biologico

I vitigni di Brisighella sono riconosciuti, ma con potenzialità ancora inespresse. Con questo approccio, Marco Sartori, sommelier di Ponte Nono a Brisighella, ha alimentato la propria passione per il vino, producendo un ‘nettare’ biologico. "Sì, mi definisco un artigiano perché faccio vino tramite il lavoro manuale. Non produco uva, ma la compro e la trasformo, da solo, utilizzando attrezzature molto semplici e tecniche tradizionali, con la sola aggiunta di pochissimi solfiti, ampiamente al di sotto dei limiti massimi di legge. L’uva? La compro da produttori locali di Brisighella, territorio che considero molto vocato e, come detto, con potenzialità ancora inespresse".

Marco Sartori ha le idee molto chiare anche sul prodotto di nicchia che propone: "Mi propongo di fare un vino che nasca dal connubio tra clima, terreno, pianta e uomo, e quindi con un carattere ben definito, non necessariamente che incontri il gusto di tutti. Quella che vorrei fosse l’essenza del vino che produco, risiede nella sua artigianalità: ogni fase della lavorazione viene eseguita manualmente, senza ricorrere a processi industriali o a tecnologie invasive. La selezione dei grappoli avviene direttamente in vigna. La fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni, permette di esaltare la naturalità del prodotto, restituendo nel calice tutta la genuinità dell’uva e del territorio. Non vengono assolutamente impiegati additivi chimici, stabilizzanti o coadiuvanti enologici artificiali". Quella del vino è quasi una filosofia: "Il vino – prosegue Sartori – non è solo il risultato di una trasformazione chimica, ma è simbolo di un dialogo tra uomo e natura. L’artigiano si pone come mediatore, non come dominatore, accettando i limiti e le imperfezioni imposti dalla materia e dal tempo. Per raggiungere questi obiettivi la produzione massima non supererà le 600-700 bottiglie all’anno. Inizialmente anche meno e quindi stiamo parlando di un prodotto che sarà per ‘pochi’, non in senso elitario, tutt’altro, ma nel senso che verranno prodotte poche bottiglie, destinate a chi apprezzerà e condividerà questo progetto".

La cantina è ubicata a Fognano, ai margini del complesso che costituisce il Convitto Emiliani, una istituzione religiosa fondata nel XIX secolo. Le uve utilizzate saranno generalmente quelle tradizionali del territorio, ovvero Sangiovese, per il vino rosso, e Trebbiano e Albana, per il vino bianco: "L’idea iniziale è produrre sia vino bianco che vino rosso; nelle annate speciali, anche un vino frizzante bianco, elaborato col metodo ‘ancestrale’, dove l’effervescenza è frutto di una fine fermentazione in bottiglia. Il nome del vino? È ancora in corso di definizione, così come l’etichetta". La produzione (per informazioni msartori@libero.it) sarà veramente limitata: "Produrre poche bottiglie – ha concluso Sartori – riflette una scelta precisa, ovvero un rifiuto consapevole dell’omologazione e della standardizzazione, in favore di un approccio ‘artigianale-esistenziale’, dove ogni bottiglia racconta una storia unica e irripetibile. Il vino artigianale invita a una fruizione consapevole, lenta, capace di cogliere le sfumature e il senso profondo del lavoro umano e della natura".

L’attività sta muovendo i primi passi. La presentazione delle prime bottiglie avverrà il 9 e 10 novembre, a Venezia, al Back to the wine, organizzato da Andrea Marchetti, manifestazione di settore aperta ad operatori e semplici appassionati.