Sassata contro il pullman. Patteggia l’ultrà del Ravenna

Il 23 ottobre scorso, davanti allo stadio prima della partita del Ravenna contro la squadra milanese del Sangiuliano, era stato arrestato per aver lanciato una bottiglia contro il pullman dei tifosi ospiti, rompendo il parabrezza posteriore. Ieri un 26enne ultras della squadra giallorossa, difeso dall’avvocato Filippo Bianchini, ha patteggiato una pena di 5 mesi e 10 giorni davanti al giudice Cosimo Pedullà. In precedenza aveva già risarcito il danno del parabrezza infranto, 500 euro. Dopo un giorno in carcere, il giovane era finito due mesi e mezzo ai domiciliari, quindi liberato con obbligo di firma due giorni a settimana, più quello della partita. Ora il suo difensore ha chiesto la revoca di quest’ultima misura cautelare e, incassato il consenso della Procura, tornerà libero.

Davanti al giudice che ne aveva convalidato l’arresto eseguito dalla polizia in forma differita – grazie alla visione dei filmati delle telecamere comunali di via Cassino –, l’ultrà giallorosso aveva ammesso i fatti e chiesto scusa. Se dal punto di vista penale ha chiuso i conti, già pochi giorni dopo l’episodio era stato colpito da un pesante Daspo, otto anni di interdizione da ogni evento sportivo. Gravato da precedenti di polizia per rissa, lo stesso supporter in precedenza aveva già subito un Daspo di un anno. A bordo di quel pullman c’erano venti-trenta tifosi della squadra di calcio del Sangiuliano City, arrivati dal comune di San Giuliano Milanese. Il mezzo era incredibilmente passato davanti al bar di via Cassino che rappresenta il ritrovo pre partita della tifoseria della curva Mero, nonostante dalla questura fosse stato assicurato che non sarebbe più successo, dopo i precedenti incidenti con altre tifoserie (Triestina e Prato). A seguito di quel disguido, in occasione di ogni partita casalinga del Ravenna, anche con zero tifosi al seguito della squadra ospite, il questore Lucio Pennella blinda il quartiere stadio per ore e con dispiego di decine di uomini delle forze dell’ordine tra poliziotti, carabinieri e agenti di polizia locale.

Domenica scorsa, peraltro, la stessa tifoseria del Sangiuliano City, con tre individui incappucciati, in occasione della gara di ritorno, ha ritenuto di lavare l’onta e vendicarsi, scatenando una sassaiola contro il pullman dei giocatori giallorossi mentre si trovava a circa un chilometro dallo stadio. Alla fine, danni alla carrozzeria a parte, solo spavento e nessuna conseguenza per gli atleti e lo staff al seguito.

