"Saturno era innamorato della sua città"

‘Saturno figlio di anarchia’ è il lavoro dedicato a Saturno (Nino) Carnoli e realizzato dal co-fondatore delle Albe, Luigi Dadina, su un testo scritto a quattro mani con Cesare Albertano. In scena Dadina è il narratore, Paolo Baldini si occupa di suoni, musiche, rumori e oggetti. Scene e costumi sono di Elvira Mascanzoni e Piero Fenati, i disegni sono affidati a Davide Reviati. Lo spettacolo debutterà al teatro Sociale di Piangipane domani alle 20 e rimarrà in scena fino al 20 gennaio (biglietti a 10 euri, info 333-7605760). Luigi Dadina racconta la genesi di un lavoro sulla figura di un intellettuale vitale e sorprendente, innamorato perdutamente della sua città.

Dadina, come è nata l’idea dello spettacolo?

"Sa una richiesta precisa e inaspettata della sua compagna. Ho risposto di sì immediatamente, poi mi sono domandato perché lo avessi fatto, ho seguito una sensazione. Lei mi chiese se me la sentivo, voleva ricordarlo, Carnoli è morto durante il Covid, era stato terribile, non era riuscita neanche a vederlo". Lei e Carnoli vi conoscevate bene?

"Non bene, ma da sempre. A 16 anni andai a una riunione del Manifesto e lo vidi per la prima volta, mi fece effetto. Negli anni abbiamo continuato a incrociarci, poi venne qualche anno fa al Cisim per presentare un libro insieme ad altri sul grattacielo mai realizzato a Lido Adriano. Mi fece arrabbiare, ‘il vostro teatro non mi piace’ mi disse e io gli risposi che non poteva saperlo visto che non era mai venuto a vederci".

E come finì?

"All’epoca eravamo in scena con ‘I fatti’, lo invitai a venire e fu felice di averlo fatto".

Come è riuscito a tracciare il ritratto di Carnoli?

"Ho letto tutto quello che aveva scritto, ho incontrato i suoi amici, anche quelli di infanzia, artisti a cui era legato. Ho ascoltato tantissime testimonianze. Però avevo bisogno di lavorare e scrivere con qualcuno che lo avesse conosciuto bene e la compagna di Nino mi ha presentato Cesare Albertano. È nata un’amicizia, lui è davvero lo straniero che ama Ravenna".

Entrambi avete detto di Carnoli che a Ravenna è sempre stato etichettato come un provocatore, ma è un errore. Perché?

"Non era così, anche se molti lo definiscono un provocatore. Leggendo i sui libri, i suoi interventi, le sue proposte ci si rende conto che tutto era documentato e studiato con precisione, non si trattava di idee lanciate solo per sollevare il polverone. Erano il tentativo di usare uno sguardo non banale, di andare oltre".

C’è una delle sue proposte che ricorda più delle altre?

"Non ero per niente d’accordo con la sua idea di tombare la Darsena. In realtà studiandola si scopriva che avrebbe voluto realizzare un bosco, che si era confrontato con diversi urbanisti, non era per niente campata in aria. Non sarei d’accordo neanche oggi, perché mi piace l’acqua che arriva fino a dentro la città, però la sua era una proposta importante".

Qual era la sua caratteristica distintiva?

"Probabilmente il grande amore e la conoscenza che aveva nei confronti della sua città, tutti i suoi progetti ne sono la prova. Ci sarebbe bisogno oggi di un amore così, incondizionato e al di sopra di tutte le logiche politiche".

Annamaria Corrado