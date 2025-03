Savarna a Marina. Il Bagnacavallo lancia la sfida al Savio

È quasi un testa coda l’anticipo di oggi pomeriggio al ’Sirotti’ di Marina di Ravenna tra i padroni di casa, fanalino di coda del girone G, e il Savarna, ex capolista del raggruppamento ma con qualche punto ceduto di troppo in queste ultime giornate. Un’occasione, dunque, per riprendere l’inseguimento alla capolista Bagnacavallo di Antonio Piva (nella foto) che affronta il derby casalingo col Savio, costretto mercoledì prossimo a ripetere la gara col Vecchiazzano vinta sul campo, ma con l’arbitro vittima di un errore tecnico e dunque, obbligato a rigiocare la partita durante la settimana. Il primo inseguitore del Bagnacavallo ora è il San Vittore, atteso dal difficile confronto di San Sofia, contro il bomber del girone, Karima Campacci, autore di 20 gol.

Nel girone F doppio impegno complesso per le avennati. Il Cotignola, ora a metà del guado tra playoff e playout, ospiterà il sempre ostico Fontanelice mentre la Virtus Faenza, in caccia di punti salvezza, farà visita al Reno Molinella, terzo a -1 dal secondo posto.

Programma Prima Categoria (23ª giornata, ore 14,30). Girone G: Marina-Savarna (ore 15). Domani: Bagnacavallo-Savio, Meldola-Carpena, Only Sport Alfonsine-Modigliana, Pianta-Fosso Ghiaia, S. Pancrazio-Real Fusignano, S. Sofia-S. Vittore, Vecchiazzano-Sp. Predappio. Girone F: Murri-Pontevecchio (ore 15). Domani: Cotignola-Fontanelice, Fly-Funo, Fossolo-Dozzese, Libertas-Basca, Reno Molinella-Virtus Faenza, Savena-P. Bubano, T. Pedagna-C. del Rio.

u.b.