Savarna, decine di alberi caduti "Sembra un paese in guerra"

Il viale verde punteggiato di chiome, la piazzetta del paese circondata di grossi pini. A colpo d’occhio, il cuore di Savarna era una macchia verde. Almeno, fino alla mattinata di sabato. Ora la prima cosa che si nota arrivando in paese, a due giorni dalla tempesta che lo ha sconvolto, è come il verde sia sparito, annientato dal vento. I grossi pini – circa una decina – che circondavano piazza Italia non ci sono più. Neanche uno. E lo stesso vale per i numerosi alberi lungo via Savarna, molti dei quali nei cortili privati, che cadendo hanno accartocciato cancellate, auto e cartelli.

"Pare di vedere un paese in guerra – dice Tania Eviani, mentre passa davanti alla primaria –. Sono preoccupata, attorno alla scuola sono caduti parecchi alberi. Temo che dentro ci siano delle infiltrazioni, dei danni. Tra meno di due mesi qui devono tornare in classe un centinaio di alunni". Nel frattempo i bambini del centro estivo dell’infanzia sono stati spostati a Ravenna.

Soprattutto nelle case più vecchie, muri e tetti sono venuti giù come burro. Pali di cemento armato si sono spezzati sotto il peso degli alberi e pure la copertura della piastra polivalente, completata da poco, è volata via.

Il vero dramma è quello delle case. La maggior parte ha avuto danni parziali: coppi spostati o trascinati via, grondaie staccate. Ma c’è anche chi ha visto piovere in cortile tutti i coppi dal tetto e si ritrova ora con l’abitazione inagibile, scoperchiata, senza sapere quando potrà tornarci. "Per fortuna che quel giorno ero andata al mare con i bambini – racconta Sabrina Asaro, che ora vive a casa della madre – o mia figlia si sarebbe presa i colpi delle tegole entrate in camera sua". Sul tetto dell’abitazione, nella zona vicino alla curva a gomito di via Savarna, si lavora già, almeno per mettere in sicurezza. Una piccola squadra ieri mattina stava tirando giù i coppi pericolanti rimasti. "Durante il temporale piovevano coppi – racconta un altro residente –. Quando siamo usciti ci siamo messi a spazzare, tutto il cortile era rosso di laterizi".

Non è l’unica casa in queste condizioni. Di fronte alla piazza, su un’abitazione a piano terra, sono caduti tre alberi. "Il sottotetto è sfondato e lì correva l’impianto elettrico, quindi non c’è luce – racconta il proprietario –. Per fortuna il solaio ha in parte resistito, perché la casa era stata pensata per supportare un secondo piano". Poco lontano l’ufficio postale è chiuso. Qui manca ancora la luce, come in diverse case nella zona nord del paese: "I tecnici di Enel hanno lavorato senza sosta, sono all’opera anche ora – racconta Enrico Benzoni, presidente del Comitato cittadino di Savarna –. Tutti si sono attivati subito, c’è stata una collaborazione proficua col Comune che ci ha chiesto aiuto nell’individuare i civici senza elettricità. Il sindaco stesso è venuto sabato pomeriggio".

Il cuore del paese subito dopo il temporale era inaccessibile, racchiuso tra i tronchi caduti a terra. Chi era qui racconta i colpi all’esterno, la paura, la violenza tale da rendere impossibile vedere fuori dalla finestra. "Eravamo in casa con le bambine, le ho portate nella stanza più lontana dalla piazza: temevo che uno dei pini ci cadesse sul salotto" dice Alice Rossi. Con lei c’è il marito Marco Calderoni: "In quei dieci minuti pareva di essere in un frullatore – dice lui –. Si sentiva la grandine sui coppi, i coppi che esplodevano. Poi abbiamo sentito una botta, abbiamo immaginato per un albero. La tempesta è finita all’improvviso. Sono uscito e c’erano gli alberi a terra, non si vedeva niente".

Al bar centrale di Savarna non si parla d’altro da giorni. Il barista Pierluigi Perdonò è arrivato subito dopo il disastro: "In quel momento qui c’era il mio socio con un cliente, io ero in macchina. Ho visto da lontano, a Borgo Masotti, l’acqua e gli alberi che cadevano. Ho fatto manovra e sono tornato a Mezzano. Mi ha chiamato il mio socio, gli tremava la voce. Quando sono arrivato la strada era bloccata dagli alberi, la gente parcheggiava in mezzo alla strada e proseguiva a piedi. Per terra c’erano tegole, comignoli, antenne".

