Save the children e Comune impegnati sui cre

Centri estivi per bambini e adolescenti di famiglie alluvionate Comune e Save the children al fianco dei gestori. I Cre, servizi fondamentali per le famiglie nei periodi di chiusura delle scuole, sono ai nastri di partenza ma quest’anno le conseguenze dell’alluvione rischiano di penalizzare i piccoli utenti delle famiglie che, avendo avuto gravi danni alle case e alle attività potrebbero vedere come un aggravio la frequentazione a questi servizi. Per questo motivo l’amministrazione manfreda ha siglato un accordo con l’organizzazione internazionale Save the children che attraverso il progetto ‘Ritorno Com’E.R.o’ contribuirà con finanziamenti ad hoc per garantire settimane gratuite a chi è rimasto coinvolto nell’evento alluvionale. L’accordo prevede inoltre momenti formativi per gli animatori dei Cre sulla gestione educativa dell’emergenza, anche in ambito psicosociale e garantendo assistenza e supporto educativo anche ai minori con disabilità. Per supportare le famiglie coinvolte nell’emergenza, il Comune di Faenza ha inoltre attivato un confronto coi gestori dei Cre, molti dei quali si sono resi disponibili a proporre agevolazioni. Le famiglie coinvolte nell’alluvione potranno rivolgersi direttamente ai gestori per le domande di iscrizione.