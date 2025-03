Savini, farmacista per vocazione. Dalla Marina ai laboratori galenici: "Non smetto mai di aggiornarmi"

Da quarant’anni Domenico Savini gestisce una farmacia che di anni ne ha oltre 170 e che da oltre un secolo appartiene alla famiglia, una farmacia di frazione, Godo, dove il farmacista da sempre assolve a un ruolo che va ben oltre quello di dispensatore di farmaci su ricetta per diventare dispensatore di consigli, competenti, rassicuranti, spesso anche riservati, per la salute della persona e anche degli animali. Perché nelle piccole frazioni di campagna alla farmacia si chiedono anche informazioni e prodotti per gli animali di casa e cortile. E anche per questo Savini, seguendo l’intuito del padre Andrea che era farmacista, ma che era stato anche fondatore e poi amministratore delegato dell’industria Sariaf, nel tempo si è ben attrezzato. Tanto da specializzarsi nei prodotti galenici, per medicamenti anche e soprattutto per gli animali.

Da un secolo nella sua famiglia la farmacia sembra rispondere a una missione...

"Forse più a una vocazione, generazioni di farmacisti, il nonno Domenico, poi il babbo Andrea, la mamma, Rita, mia sorella Claudia, poi io e mia moglie, Anna. E pensi che io fino al servizio militare non avevo mai messo piede in farmacia pur avendo la laurea, l’ho presa nel 1984... poi è cambiato tutto, proprio durante la leva".

Spieghi un po’...

"Ero in Marina, Accademia a Livorno, grado di Guardiamarina, poi Taranto e infine Venezia: mai salito a bordo di una nave perché dal primo giorno mi avevano assegnato un ruolo fondamentale nella farmacia dell’ospedale militare. E così, quando sono tornato a casa ho sentito impellente il richiamo della farmacia di famiglia che sostanzialmente gestiva la mamma, Rita Roncuzzi, mentre il babbo dava una mano nei momenti liberi dalla sua attività...".

Non era quindi il farmacista la professione principale di suo padre?

"No, nel ‘47 aveva fondato con altri la Sariaf, acronimo per Società azionaria romagnola industrie agricolo farmaceutiche, con stabilimento a Faenza. Poi ne divenne amministratore delegato e quando a fine anni 50 la sede della società fu trasferita a Bologna anche il babbo e la mamma vi si trasferirono. E infatti io sono nato proprio a Bologna e lì ho frequentato tutte le scuole e dopo il liceo scientifico mi iscrissi a farmacia".

La Sariaf fu poi rilevata da Attilio Monti...

"Sì, Monti era molto amico del babbo e lo confermò nel ruolo di amministratore delegato fino alla pensione... Sa che mio padre organizzava incontri con i contadini per spiegare come usare gli anticrittogamici! Si rendeva conto dei rischi, si raccomandava di usare le dosi indicate, ma gli agricoltori volevano sempre abbondare...".

Quando siete tornati a Godo?

"I miei genitori non appena il babbo andò in pensione, nei primi anni 80; lui era del ‘17, aveva fatto la guerra in Russia e dopo l’8 settembre riuscì ad evitare la prigionia e la deportazione; io a Godo sono arrivato alla fine della leva, a marzo ‘86. Con la pensione, il babbo era in pianta stabile in farmacia, assieme alla mamma. E io feci subito la scelta! E pensi che ho sposato una farmacista che avevo assunto: abbiamo tre figli, Andrea, Francesco e Ida e poi c’è Irina, bielorussa, faceva parte di un gruppo di bambini che ogni anno veniva qua, con base a Cervia nell’ambito del progetto ‘Piccolo mondo’; l’abbiamo cresciuta noi...adesso ha 27 anni!".

Mi racconti la storia della farmacia!

"Molte notizie di cui le dirò non le conoscevamo neppure noi, è stata una insegnante in pensione, Maria Grazia Montanari, a fare un’approfondita ricerca e due anni fa ha pubblicato un libro. Tenga presente che l’avvio di una farmacia, all’epoca, qui era dominio dello Stato Pontificio, era soggetta a una lunga serie di regole. A Godo la farmacia fu aperta nel 1854 da Attilio Bresciani e Gaetano Nigrisoli e ne fu institore un giovane farmacista, Demetrio Gallina".

Dove era ubicata?

"A villa Giardini, il caseggiato dove fino a pochi mesi fa c’era l’edicola, qui vicino all’attuale sede. Gallina peraltro era un giovane di lunghe vedute, insofferente del potere papalino ormai in agonia tanto che nel 1859 si arruolò nella Guardia volontaria di Godo...le armate del Papa avevano battuto in ritirata...Ma non divaghiamo: nel 1877 Gallina acquistò la farmacia e intanto cresceva il figlio, Ferdinando, che l’anno successivo divenne assistente farmacista, un giovane impegnato peraltro in politica e grande amico di Domenico Savini, il mio futuro nonno, entrambi repubblicani...".

Attivisti?

"Pensi che assieme a Ludovico Giardini, il proprietario del palazzo della farmacia, nel 1900 si presentarono alle elezioni comunali a Ravenna e furono tutti eletti. E Ferdinando Gallina fu nominato sindaco, poi riconfermato e restò in carica fino al 1909. A quel tempo i destini fra Gallina e mio nonno Domenico si erano ulteriormente intrecciati...".

Nel senso?

"Che il nonno nel 1903 aveva acquistato la farmacia di Gallina e per riconoscenza del suo impegno sociale come farmacista a favore della comunità di Godo, lasciò il suo nome alla farmacia. E ancora oggi è così!".

Di lì a qualche anno nacque suo padre...

"Nel 1917, quartogenito, già c’erano tre sorelle...Il babbo si laureò in farmacia nel ‘36, nove anni dopo la morte di nonno Domenico, ed entrò subito a lavorare nella farmacia, nel frattempo si inscrisse ad agraria, ma nel ‘43 fu richiamato, dovette partire per la Russia e non riuscì più a prendere la seconda laurea. Intanto era stato costruito il palazzo a fianco e lì fu trasferita la farmacia, dove è anche oggi".

Suo padre però era interessato anche da altro...

"Le ho già detto della Sariaf e della sua attività principale, fin verso la pensione, quando, seguendo le orme del nonno, che era un esperto di prodotti galenici, aveva anche scritto un libro di ricette per tipiche malattie degli animali, il babbo riprese in mano i prodotti che utilizzava il nonno, la farmacia ne era piena, e si dedicò alla preparazione di medicinali soprattutto per i suini, i bovini, all’epoca c’erano ancora molti allevamenti".

Un percorso che ha coltivato anche lei...

"Quarant’anni dopo la laurea ho frequentato con successo un master a Roma proprio per i prodotti galenici, per animali e umani. E di recente mi sono iscritto a un altro master, a Chieti, sempre di galenico... Come in ogni campo professionale, non si deve mai smettere di studiare... D’altronde essendo una farmacia di campagna, ho sdoppiato la struttura riservando un locale alla farmaceutica veterinaria. Vede i prodotti galenici sono utilissimi e sono richiesti anche perché si possono confezionare in dosaggi inferiori rispetto ai prodotti industriali".

Carlo Raggi