"Sbagliato accorciare le vacanze estive"

"Io credo che un periodo di riposo primaverile sarebbe utile – dice Francesca Forbicini, ingegnere informatica di 25 anni - ma senza accorciare le vacanze estive. Oggi gli studenti devono affrontare dei periodi di alternanza scuola-lavoro che sono molto stancanti e per questo credo sia importante poter rifiatare prima dell’ultimo mese di scuola. Allo stesso tempo, però, non rinuncerei ai tre mesi estivi, che per molti studenti sono un momento in cui in realtà fanno le prime esperienze lavorative. Io, fin dalla quarta superiore, avevo iniziato a fare la stagione a Mirabilandia, bisogna sempre pensare che c’è chi ha bisogno di lavorare in estate".