"Sbagliato eliminare l’Istituto comprensivo"

L’Istituto Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio dovrebbe essere accorpato all’Alberghiero Artusi dal prossimo anno scolastico. La contrarietà alla decisione è stata manifestata ieri dalle sigle sindacali del comparto scuola in un comunicato congiunto: "Prosegue – scrivono Cgil, Cisl e Uil –, il piano di dimensionamento della rete scolastica del Paese messo a punto da questo Governo, che si sostanzia in un vero e proprio taglio di risorse finanziarie e professionali a danno della scuola pubblica determinando il completo stravolgimento della rete scolastica. Nelle scorse settimane è stato respinto da parte della Corte Costituzionale il ricorso presentato da alcune Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, contro il dimensionamento della rete scolastica". Così "la Regione si trova a dover dare seguito ai provvedimenti normativi di soppressione di alcune autonomie scolastiche". Il piano di dimensionamento prevede con riferimento al prossimo anno scolastico, 2024/25 l’assegnazione alla provincia di Ravenna di 43 autonomie: "Una in meno rispetto all’assetto attuale" spiegano i sindacati, che d’urgenza hanno convocato la commissione di concertazione provinciale per affrontare "la previsione della soppressione dell’istituto comprensivo statale Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio e la contestuale aggregazione con l’istituto alberghiero statale Pellegrino Artusi di Riolo Terme". I rappresentanti si sono detti "consapevoli che siamo di fronte ad una scelta fatta secondo il criterio di arrecare il danno minore alle realtà scolastiche – ma –, siamo di nuovo obbligati a ribadire la netta contrarietà a questo provvedimento. Una contrarietà che parte a monte a livello nazionale e che non possiamo non ribadire anche per i suoi effetti a livello territoriale. Avvieremo subito il dovuto confronto con queste comunità scolastiche e continueremo a opporci in tutte le sedi e i modi possibili a questo piano di dimensionamento che ridurrà progressivamente l’organico dei dirigenti scolastici, dei Dsga, degli Ata,dei docenti e del numero complessivo delle scuole". In ogni caso non sarebbero previste chiusure per le sedi e per questo si parla di accorpamento.

Secondo quanto afferma Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme, la decisione irreversibile "è dovuta alla legge di bilancio – spiega – che prevede l’annullamento di situazioni di reggenze. La Regione non è riuscita ad ottenere una rivisitazione. In tale contesto l’accorpamento garantirebbe comunque un presidio scolastico sul territorio". Un tampone alle circostanze, tenendo anche conto che "siamo all’inizio di un inverno demografico – evidenza la sindaca –. Riolo e Casola contano oggi 700 alunni nell’istituto comprensivo, e 600 iscritti all’alberghiero. Dobbiamo quindi pensare a un futuro e sebbene non sia bello parlare di accorpamento, a questo punto meglio cercare di amministrare la situazione nel miglior modo possibile".

Damiano Ventura