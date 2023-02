Sbagliato legare il nome del Pri a quello di Tafazzi

Ringrazio il Carlino per lo spazio dedicato al ricordo del nostro Amerigo Battistuli, indimenticato e indimenticabile dirigente del Pri ravennate che ha legato il suo nome alle più importanti battaglie dell’Edera non solo sul piano locale. Un uomo di grande acume politico che ha contribuito a rendere migliore sia il partito sia la città. Ho avuto modo anche di leggere alcuni commenti sulle vicende attuali del Pri: in particolare quelle della signora Valeria Masacci che non ho il piacere di conoscere, risultando non iscritta al partito, e che invito a contattarmi per riprendere il dialogo. In attesa di farlo personalmente, mi corre l’obbligo di puntualizzare alcuni temi sollevati dalla signora, che, anche per via della sua non appartenenza al partito, vengono da lei presentati in maniera distorta ancorché in assoluta buona fede e con grande senso di interesse verso il glorioso PRI Intanto il Pri è uno solo e, come tutti i partiti veri e seri, non ha coordinatori ma solo un segretario, democraticamente eletto da un regolare congresso e non già nominato da chissà quale organo o conventicola di autoreferenziali. Ed è al solo segretario che spetta la rappresentanza del partito nonché la linea politica da portare avanti sulla scorta degli indirizzi politico-programmatici stabiliti dal congresso.

La signora Masacci ha simpaticamente citato l’autolesionismo di Tafazzi, ma al di là dell’ironia, devo dire che se esiste qualcosa di tafazziano non è certo nella politica del Pri che, appena un anno e mezzo fa, proprio sulla scorta delle politiche portate avanti dal segretario, coadiuvato dal gruppo dirigente e dalle sezioni, ha segnato un risultato elettorale di grande rilievo che ha consentito di aumentare i consensi del partito. Il IX Febbraio è una ricorrenza mantenuta in vita dal Pri ma oramai appartiene alla storia del Paese. Pertanto è sbagliato parlare di "doppia celebrazione" poiché la celebrazione ufficiale è sempre e solo una (quella del Pri provinciale), mentre i festeggiamenti e le iniziative sono molteplici visto che la gloriosa Repubblica Romana viene ricordata, com’è sempre accaduto, con manifestazioni diverse in tutte le sezioni del Pri e nelle varie unioni comunali. Non avendo poteri medianici mi è difficile sapere cosa avrebbe detto oggi Giuseppe Mazzini del Pri: di certo penso che, semmai dovesse rivoltarsi nella tomba, lo farebbe per quanti continuano a dichiararsi repubblicani senza essere mai stati iscritti al Pri e per quelli che inseguono le sirene di questi pifferai.

Eugenio Fusignani

Pri Ravenna