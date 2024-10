Sbanda, abbatte un palo del telefono e si cappotta con l’auto

Conselice (Ravenna), 23 ottobre 2024 – Risiede a Mordano, in provincia di Bologna, l’automobilista 49enne che ieri sera (martedì) intorno alle 19.30, lungo il tratto di via Selice che separa Conselice da Lavezzola, si è reso protagonista di una paurosa uscita di strada.

Le sue condizioni si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto, anche se è stato comunque trasportato in ambulanza al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’.

Alla luce dei rilievi effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Romagna, l’uomo, che era al volante di una Volvo 'V50', stava percorrendo a velocità elevata la via Selice con direzione marcia Conselice-Lavezzola. Giunto all’altezza del civico 296 (nei pressi del ‘Conase’), nell’effettuare il sorpasso di un’auto condotta da un giovane che era appena uscito dalla propria abitazione e si era immesso sulla ‘Selice’, ha perso il controllo del veicolo, sbandando prima a destra (senza urtare la suddetta vettura che lo precedeva), poi a sinistra e quindi ancora a destra, abbattendo un palo del telefono e parte del muretto di recinzione di un’abitazione, per poi uscire di strada e terminare la sua corsa, ruote all’aria, in un fossato (sulla destra) che costeggia la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico e al personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il 49enne - che seppur dolorante è riuscito ad uscire con le proprie gambe dall’abitacolo - è stato trasportato al ‘Bufalini’ di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dell’auto, un tratto della ‘Selice’ è stato temporaneamente chiuso al traffico.

