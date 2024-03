Sbanda con l’auto e finisce fuori strada in A14, 61enne muore sul colpo

Finisce fuori strada in autostrada, muore un 61enne. È successo ieri mattina verso le 9 nel tratto faentino dell’A14, al chilometro 69, nei pressi delle campagne attorno alla zona di Reda. Qui Vito Nicola Giordano, 61enne pugliese, stava viaggiando in direzione Bologna sulla sua auto quando, per ragioni che dovranno essere accertate, ha sbandato finendo fuori strada, sul ciglio erboso adiacente alla carreggiata. Era solo all’interno dell’abitacolo ed è deceduto sul colpo.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che a causare la morte dell’uomo possa essere stato un malore che lo ha colto all’improvviso mentre era alla guida, e che l’incidente sia stato quindi solo una conseguenza.

Si tratta però solo di uno dei possibili scenari presi in considerazione che andrà chiarito e approfondito.

L’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli e non ha causato particolari disagi al traffico, che però è stato interrotto per qualche minuto per permettere all’elicottero del 118 di atterrare sul posto.

Purtroppo, nonostante le speranze dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato niente da fare: è stato così dichiarato il decesso. Il 61enne era solo in transito nel nostro territorio, ma viveva in realtà in Puglia, in provincia di Bari.

Sul posto sono inoltre intervenuti il personale della polizia stradale di Forlì e i vigili del fuoco di Forlì-Cesena, che hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo dall’autovettura.