Sbanda sul ponte di Grattacoppa. Grave un uomo di 72 anni

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, in località Grattacoppa si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 72 anni al volante di una Fiat Uno. L’uomo stava procedendo lungo il ponte di Grattacoppa sul fiume Lamone, presumibilmente diretto da Savarna verso la località Torri, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in un tratto caratterizzato da semicurve.

L’auto è uscita di strada, impattando contro il guardrail. Dalle prime informazioni, non risulta che altri veicoli siano stati coinvolti nell’incidente. Non si esclude la possibilità che il conducente possa aver accusato un malore, il quale avrebbe portato alla perdita di controllo dell’auto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti la polizia locale di Ravenna, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il personale del 118 ha trasportato l’uomo, in codice di massima gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie. Durante i rilievi è stato necessario interrompere la viabilità in quel tratto di strada per consentire un intervento sicuro e completo da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le condizioni di salute dell’uomo restano gravi e sotto stretta osservazione medica.