Sbandieratori divisi, guaio o opportunità?

La decisione di lunedì sera presa in Comitato Palio ha di fatto messo fine al glorioso gruppo degli Alfieri Bandieranti del Palio del Niballo come lo conoscevamo. Un gruppo glorioso sorto nel 1964 e vincitore di 50 titoli assoluti. La richiesta era arrivata dalla Fisb che non aveva accettato l’iscrizione del gruppo per mancanza di requisiti (che aveva causato anche l’esclusione della città dalla possibiltà di organizzare i campionati di A1, la Tenzone Aurea). E Faenza sceglie quindi già la strada intrapresa da molte altre città. Tale provvedimento pone però molte incognite sul futuro, come già abbiamo scritto ieri. Ora non è chiaro cosa potrà succedere, soprattutto per le gare del giugno prossimo in Piazza del Popolo, già messe a calendario.

Abbiamo interpellato come nei giorni scorsi vari esperti e appassionati ma resta il fatto che al momento, sopratutto dai dirigenti rionali non scaturiscono commenti su queste vicende, almeno per ora. Solo il Borgo Durbecco con il suo Priore, Filippo Rava ha rilasciato una dichiarazione.

"L’esito dell’ultimo comitato palio mi ha lasciato addosso un misto di arrabbiatura e desolazione – afferma – . Avremmo potuto fare di più, avremmo dovuto combattere per difendere la storia degli sbandieratori di Faenza e l’immagine della nostra città. La democrazia a volte si rivela un sistema imperfetto, ma va rispettata. La maggioranza dei Rioni ha dato la massima importanza all’agonismo del gruppo storico, sbandieratori e musici. L’orgoglio di difendere la nostra storia, il senso di appartenenza ai propri colori, l’idea di combattere per i propri diritti, con molta tristezza devo prendere atto che questi valori non sono più alla base del nostro Palio. Con questo modo di vedere le cose temo che i problemi siano appena iniziati, molti altri li troveremo sul nostro cammino".

Un altro parere lo abbiamo raccolto da Luca Menghi, molto noto nell’ambiente, ex alfiere del Borgo Durbecco, poi passato fra le fila di Montagnana, dove ha vinto diversi titoli italiani nella Grande Squadra e ora alfiere del Rione de Brozzi di Lugo che per il 2023 si è qualificato per la prima volta alla Tenzone Aurea A1 a Montagnana: "Prima di tutto mi preme dire che il mio pensiero è prettamente tecnico e non politico – spiega Menghi –. Penso sia un passo giusto per fare crescere il movimento, quanto hanno deciso a Faenza; le gare interne avranno sempre un elevato quoziente di qualità e competitività, ma almeno così poi l’attività prosegue oltre al mese di giugno fino alla tenzone di riferimento. Nel mio percorso una situazione simile l’ho vissuta a Lugo; avevamo preso questa strada 7 anni fa, in modo tale da far fare più gare a tutti, ad oggi la scelta è premiante e sono sicuro che sarà così anche per i rioni di Faenza. Basti pensare che ai campionati gareggiava il 20 per cento degli atleti dei 5 rioni, adesso l’intero movimento potrà essere presente".

Gabriele Garavini