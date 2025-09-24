Sbandieratori e musici . Conclusa la ’trasferta’

La delegazione faentina del progetto ’Faenza/ER Overseas’ è rientrata dalla trasferta argentina con cui ha portato, grazie alle scenografie e alle atmosfere del Niballo Palio di Faenza e dei suoi sbandieratori e musici, la passione italiana e le tradizioni regionali nel cuore degli italiani a Buenos Aires.

Vivissima è stata infatti la partecipazione locale agli incontri degli sbandieratori, con la comunità emiliano-romagnola e italiana in generale, sia all’interno delle scuole italiane che nelle relazioni con l’associazione URERBA (Unione Regione Emilia-Romagna di Buenos Aires).

Gli ultimi giorni di permanenza hanno visto gli sbandieratori e musici del Niballo impegnati in due diverse giornate in esibizioni e workshop sull’arte della bandiera e dei musici presso la Scuola italiana Ugo Foscolo nonché al Family Day della Scuola italiana Cristoforo Colombo di Buenos Aires. Le loro esibizioni hanno suscitato grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di assistere allo spettacolo e poi di prendere in mano anche loro bandiere e tamburi.

Durante il Family day sono anche stati proiettati vari video emozionali del mese del Palio, per dare una visione a 360° delle Manifestazioni del Niballo.

L’ultima sera è stata invece dedicata alla cena di saluto con gli emiliano-romagnoli di Buenos Aires, offrendo ai partecipanti una bellissima opportunità di scambio reciproco, che si è conclusa sulle note di ’Romagna mia’. Presente alla serata anche Fabiana Errani, di origini faentine, figlia di uno dei fondatori dell’Associazione Faenza-Buenos Aires molto attiva negli anni ‘80 e poi confluita in URERBA. Nell’occasione è stata consegnata alla faentina Errani, e anche per altri faentini ormai anziani che le riceveranno a cura dell’associazione, una pergamena di saluto firmata dal sindaco in ricordo dell’incontro.