"Sbandieratori esclusi dalla Fisb, si faccia chiarezza"

Fare chiarezza sull’esclusione dal tesseramento alla Federazione Italiana Sbandieratori del ‘Gruppo sbandieratori del Palio del Niballo’ di Faenza. A chiederlo, in un’interrogazione in Regione, è il consigliere manfredo della Lega Andrea Liverani che ricorda come “la Fisb, Federazione Italiana Sbandieratori, ha rifiutato il tesseramento del Gruppo sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza”. Liverani chiede di sapere “quando è stata depositata l’iscrizione alla Fisb e se al momento dell’iscrizione del ‘Gruppo Sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza’ fosse presente la denominazione Aps e se il Magistrato dei Rioni, il sindaco Massimo Isola, si sia interfacciato con la Presidenza Fisb e, se sì, quando e per quali motivi”. Liverani chiede inoltre “se prima della partecipazione alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio il Comune di Faenza abbia avvisato la Fisb e come siano state coperte le spese di partecipazione all’evento a Doha, chi abbia emesso la fattura e a chi per eventuali compensi o copertura di spese pattuiti”. Poi ancora: “Come intende intervenire la Regione per salvaguardare il futuro degli atleti compromesso dagli eventi?”.