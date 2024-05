Sbandieratori faentini. Successi in trasferta

Nello scorso fine settimana erano in programma le gare interne della Contesa Estense a Ferrara e a Lugo. In grande evidenza diversi sbandieratori ex rionali di Faenza. Lo sbandieratore 20enne manfredo, Luca Ghinassi difendendo i colori della Contrada S. Giovanni si è aggiudicato con il punteggio di 28,90 la gara interna di Ferrara, categoria singolo assoluti. Ghinassi era il vincitore delle due gare del singolo 2023 disputare a Faenza, allora difendeva i colori del Rione Giallo. Cosa che non potrà fare nel 2024. Sempre gli sbandieratori di Faenza ex Rione Giallo, Luca Ghinassi e Davide Lionetti, hanno poi sbancato la gara a coppie assoluti di Ferrara 2024, sempre con i colori di Contrada S. Giovanni. Erano i vincitori gara a coppia 2023 di Faenza. Durate tali competizioni ha annunciato l’addio alle gare il grande Andrea Baraldi, pruricampione d’Italia nel singolo e nella coppia, di San Giacomo, da qualche anno trasferitosi a Faenza e da alcuni mesi anche consulente del Rione Verde. Nelle gare interne del Palio di Lugo, da segnalare la vittoria nella gara a coppie del Faentino Luca Menghi, in coppia con Matteo Ricci Lucchi per il rione lughese De’ Brozzi.

g.g.