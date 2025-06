Sbandieratori, Giallo e Verde protagonisti

In una piazza del Popolo gremita di gente, domenica sera, sono andati in scena i primi appuntamenti agonistici, fra i cinque rioni faentini, ovvero una gara di sbandieratori a coppie, e una di singolo, ed erano chiamati a gareggiare anche i tamburini che accompagnavano la coppia. Tutte le gare erano riservate agli under 21, come avviene dal 2006. Nel pomeriggio si erano svolte le gare fra gli sbandieratori e musici under 15 che avevano visto festeggiare per 3 volte il Verde e il Giallo, 2 il Rosso e una il Borgo Durbecco.

Prima delle gare fra gli alfieri dei 5 rioni, si è svolta la sempre suggestiva cerimonia del giuramento dei 5 cavalieri che sabato prossimo 7 giugno disputeranno la 26esima edizione della Bigorda d’Oro, alla presenza del Magistrato dei Rioni, il sindaco di Faenza Massimo Isola. Sono saliti sul palco, per il Borgo Durbecco, Enrico Gnagnarella, Davide Ricci per il Rione Giallo, Lorenzo Fantinelli per il Rione Rosso, Stefano Venturelli per il Rione Verde e Luca Paterni per il Rione Nero. A Gnagnarella del Borgo è stata poi consegnata la medaglia ricordo per la vittoria dello scorso anno.

Poi in una atmosfera incandescente per volontà dei supporter rionali, sono andate in scena due gare di alto livello tecnico. I verdetti delle gare sono stati emessi, dalla giuria della Fisb, diretta dall’Ispettore faentino, Giordano Grilli.

Nella gara più importante, quella della coppia, premio dedicato alla memoria di Marco Testa, a trionfare, sono stati ancora una volta, quinto successo consecutivo, 10 vittoria in totale, gli alfieri del Rione Giallo, Kevin Liverani e Federico Locatelli, autori di un esercizio di pregevole fattura. Per loro punti 22,85. Secondo posto per gli alfieri del Borgo, Alessandro Ricci e Federico Maurizi, punti 21,38. Al terzo posto il Verde, poi quarto il Nero, il Rosso non ha partecipato.

Nella gara del singolo ha trionfato con una bella esibizione a cinque bandiere Nicola Dal Pozzo del Rione Verde che conquista il primo posto con 19,69. A pari punti 19,69, ma classificato al secondo posto anche l’alfiere del Borgo Durbecco Alessandro Ricci. Il regolamento delle gare del Niballo, non ammette vittorie ex aequo, e quindi è stato necessario vedere i punteggi assegnati dai tre giudici, e due a uno hanno assegnato il primo posto all’alfiere del Verde. Terzo posto per il Giallo con Federico Locatelli, 19,11, poi il Rosso Federico Piazza 14,56 e ultimo, il Nero Damiano Frediani 7,49.

Il miglior tamburino è stato ancora del Rione Giallo Enrico Pederzoli, 73,10 i punti assegnati. Secondo posto per il Borgo Durbecco con Mattia Comani 65,30, poi Ginevra Cipriani per il Rione Nero 49,70 e infine il Rione Verde con Michela Pantera 48,20. In questa gara ben due ragazze in lizza.

Prima della proclamazione della coppia vincitrice è stato effettuato il sorteggio dell’ordine di esibizione al Torneo degli alfieri bandieranti e musici, in programma sabato 14 giugno. Dall’urna sono usciti nell’ordine: Verde, Nero, Rosso, Borgo e Giallo, che sarà anche l’ordine di esibizione della gara del singolo assoluti.

