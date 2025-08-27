Sbarca la nave per la pace Bel Espoir. A bordo ragazzi da tutto il mondo

Attraccherà in Darsena oggi la nave-scuola della pace, settima tappa del pellegrinaggio che coinvolge 200 giovani provenienti da vari Paesi del Mediterraneo in un’esperienza di incontro e confronto sui temi del dialogo e incontro tra popoli. Promosso dalla diocesi di Marsiglia, dall’associazione Bel Espoir-Ajd, e dall’associazione Mar Yam, il progetto Med25 che ha messo “in acqua” la Bel Espoir, nasce come momento di incontro in alcune città che si affacciano sul grande mare e, in occasione del Giubileo 2025, ha preso la forma di un pellegrinaggio sul mare.

Palestina, Armenia, Serbia, Algeria, Tunisia, Grecia, Svezia, Spagna, Egitto, Libano, Malta e Italia. Sono le nazionalità dei 25 ragazzi che saliranno a bordo della Bel Espoir a Ravenna, che nel loro dna portano le ferite, ancora aperte, dei conflitti che attraversano il Mediterraneo. La nave scuola, un veliero a tre alberi di 29 metri di lunghezza resterà attraccata in Darsena per tutti e tre i giorni di Med 25. Il programma, aperto a tutti, prevede un convegno sul tema “Cristianesimi di Oriente e di Occidente”, due giorni di riflessione che metteranno al centro il tema la pace, declinata sotto una prospettiva filosofica, storica, artistica e politica. Il convegno è in programma sabato alla biblioteca Classense, a partire dalle 14,30.

Dopo i saluti istituzionali, da parte dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, del prefetto, Raffaele Ricciardi e del sindaco, Alessandro Barattoni, verrà presentato il gruppo dei ragazzi e l’equipaggio della Bel Espoir con don Alexis Leproux, vicario episcopale per le relazioni con il Mediterraneo della Diocesi di Marsiglia. A seguire, la prima parte del convegno sul tema “Dialogare per conoscere: un percorso tra filosofia, arte e vita”. Domenica 31 alle 9.30 messa nella basilica di San Vitale e, a seguire, la visita guidata ai monumenti Unesco gestiti dall’Opera di Religione. Alle 14.30 è in programma la seconda parte del convegno con tre realtà italiane impegnate nel dialogo e nella pace. Domenica sera festa organizzata in collaborazione con la Pastorale giovanile, al Circolo Velico di Marina di Ravenna. La Bel Espoir lascerà Ravenna il 1° settembre. La tappa ravennate di Med 25 è organizzato dall’arcidiocesi di Ravenna-Cervia.