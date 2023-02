Sbarcati 84 migranti Alcuni minori già ripartiti

A neanche due mesi dalla volta scorsa, il 31 dicembre, la Ocean Viking, nave della ong Sos Méditerranée, ieri mattina è arrivata al terminal crociere di Porto Corsini con a bordo 62 minori non accompagnati (all’inizio dovevano essere 59) e 22 uomini soccorsi il 14 febbraio in acque internazionali al largo della Libia. Alle 12.20 spaccate si è fermata a destinazione e i primi due a scendere sono stati due uomini, il primo zoppicava ricurvo con l’espressione seria e sofferente, per i quali il medico di bordo aveva ipotizzato un ricovero. Con il berretto di lana in testa e la mascherina sono entrati subito nell’hub allestita all’interno della tensostruttura senza guardarsi attorno, solo uno dei due ha alzato gli occhi per una frazione di secondo verso la piccola folla sulla banchina. Al termine degli accertamenti, nel pomeriggio, tre minori sono stati portati in pronto soccorso per ulteriori controlli. Ma al mattino, prima ancora che cominciasse lo sbarco, erano stati gli operatori del 118 e della Croce Rossa a salire sulla nave per i controlli sanitari iniziali. Solo in seguito gli 84 rifugiati hanno cominciato a scendere a gruppi di quindici, per evitare si creassero all’interno della struttura assembramenti nei diversi settori,...