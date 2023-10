Sbarco armato al porto San Vitale

L’8 gennaio ‘96 al porto S. Vitale drammatico sbarco da una nave ucraina di nove marocchini saliti clandestinamente a Casablanca il 16 dicembre. Scoperti durante la navigazione, furono rinchiusi nella palestra della nave, che attraccò a Ravenna il 21. Appreso che sarebbero rimasti prigionieri sulla nave finché non tornava a Casablanca, passarono all’azione: uno di loro disarmò un vigilante e sparò per aprirsi un varco in banchina. Due guardie e un marittimo rimasero feriti. Sei dei fuggiaschi furono bloccati subito dalla polizia, gli altri all’alba al Brennero nascosti su un autotreno.

A cura di Carlo Raggi