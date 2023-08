Sbarco degli autori, che successo In centinaia ad attenderli in spiaggia

Centinaia di persone hanno assistito domenica al momento conclusivo dell’edizione numero 31 del ’Ferragosto con gli Autori’ i quali, come da tradizione, sono sbarcati sulla spiaggia di Cervia davanti al Grand Hotel. Arrivati a bordo delle barche storiche cervesi con le vele al terzo - la "Tre fratelli", la "Caporale Leone" e la "La Delfino" - gli autori si sono lasciati ‘abbracciare’ dai presenti sulla battigia. A colorare la scenografia in mare anche la "Lancia Maria" del Circolo Pescatori a bordo dalla quale si sono esibiti i canterini ‘Trapozal’. Sono sbarcati tra gli applausi Marino Bartoletti, Andrea Mingardi, Sergio Barducci, Valerio Varesi, Emilio Targia, Alberto Cassani, Andrea ‘Pelo’ di Giorgio e Roberto Manzo. Dopo i saluti del presidente dell’associazione ‘Cervia, la spiaggia ama il libro Cesare Brusi, tutti sul palco per il talk show condotto dai giornalisti Beppe Boni e Ilaria Bedeschi. "I protagonisti sono gli autori che come tutti gli anni sono sbarcati nel nostro meraviglioso mare Adriatico", ha spiegato l’assessore regionale Andrea Corsini.