Ravenna, nave di migranti Life Support in arrivo al porto

Ravenna, 22 settembre 2023 – E’ stata assegnata Ravenna come porto di approdo per la nave Life Support con a bordo ventotto migranti: dieci uomini, nove donne di cui una incinta, due minori non accompagnati e sette minori accompagnati.

La nave si trova a 60 miglia da Porto Palo e procede a 9 nodi. Mancano, dunque, circa 650 miglia nautiche per giungere a Ravenna: l’arrivo è previsto alle 16 di lunedì 25 settembre.

A questo proposito il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha convocato per il pomeriggio di oggi, 22 settembre, una riunione di coordinamento con tutti i soggetti interessati alle operazioni di sbarco.

L’ultimo sbarco a Ravenna era avvenuto il 24 aprile scorso con la nave Humanity 1 da cui erano sbarcati 69 migranti.