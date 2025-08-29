Sbarco numero 24 a Ravenna . E stavolta il sindaco non ci sta

Le mani che salutano, gli occhi sorridenti o commossi dietro le mascherine e i sospiri di sollievo. Ieri Ravenna ha accolto ancora una volta la nave di un’organizzazione non governativa carica di migranti soccorsi nel Mediterraneo Centrale. Erano quasi le nove del mattino quando l’Humanity 1 è entrata in porto, dando il via al 24esimo sbarco a Ravenna in poco più di due anni e mezzo. La scena si ripete, dunque, ma il clima è cambiato. Quello di ieri, nelle parole del sindaco Alessandro Barattoni, "è l’ultimo sbarco fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale delle città individuate come porto sicuro". Anche perché, aveva detto Barattoni nei giorni scorsi, "questa settimana il sindaco di Ancona, centrodestra, altra città che in questi anni ha accolto diversi sbarchi, si è prima lamentato di una nuova assegnazione e poi ha ricevuto dal governo Meloni, tramite il ministro Tajani, rassicurazioni sul fatto che altre navi non sarebbero più approdate nel suo porto. In tanti sostengono che questo sia dovuto al fatto che fra poche settimane le Marche si presenteranno al voto e che il centrodestra abbia bisogno di dare dei segnali per paura di perdere", aveva aggiunto Barattoni. "Io non voglio credere che si possano mettere le elezioni davanti alla vita delle persone, ma non posso non notare che, se fosse vero, questo significherebbe automaticamente un aumento delle navi negli altri porti sicuri, come il nostro".

Anche Sos Humanity ha commentato sui suoi social: "L’assegnazione di porti lontani, la detenzione di navi e aerei non governativi che si occupano di ricerca e soccorso, sono misure politiche calcolate per ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso in mare e mettere in pericolo vite umane. Chiediamo la fine di questa politica a spese dei richiedenti asilo".

Nonostante le polemiche, la macchina dell’accoglienza non si è fermata. A bordo della nave dell’ong tedesca c’erano 51 persone soccorse lo scorso sabato in acque internazionali al largo della Libia. Si tratta di migranti provenienti da Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Guinea e Gambia. Nello specifico, a sbarcare sono stati 45 uomini e 6 donne. Di questi, una ventina erano minori non accompagnati, tra cui anche una ragazza di sedici anni, dalla Nigeria, che viaggiava sola. I più giovani avevano 12 anni. Gli operatori dell’Ong ha raccontato: "Nonostante i cinque giorni di navigazione verso Ravenna le condizioni di salute sono stabili, ma è evidente che in Libia non hanno avuto accesso a cure per anni. Alcuni ci hanno raccontato di essere stati lì per molto tempo e di aver subito respingimenti, torture e stupri nei centri di detenzione".

Ad accogliere i migranti in banchina c’era il personale sanitario, i volontari della Croce Rossa, le forze dell’ordine e gli operatori del Comune. Dopo un primo screening, i 51 profughi hanno iniziato a scendere: prima le donne, poi i minori egli adulti. Per tutti, abbracci e saluti all’equipaggio della nave.

"Da qui - ha spiegato il prefetto Raffaele Ricciardi – le persone sono ripartite per le varie destinazioni. Gli adulti resteranno tutti in regione, mentre i minori saranno ripartiti anche in Toscana. La ragazza minorenne andrà in una struttura dedicata in Molise, mentre i due più giovani, di circa 12 anni, in una comunità a Bologna".